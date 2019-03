Αποκλείστηκαν τα κεντρικά γραφεία της βρετανικής Μητροπολιτικής Αστυνομίας, λόγω ύποπτου οχήματος στον δρόμο Victoria Embankment.

Η κυκλοφορία στη γέφυρα του Γουέστμινστερ έχει σταματήσει για το κοινό.

Αναφορές στα social media δείχνουν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται επί τόπου.

To βρετανικό σώμα, αρμόδιο για την μετακίνηση Transport for London TfL καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή.

A3211 Victoria Embankment (WC2N/SW1A) between Northumberland Avenue and Bridge Street - Road is closed due to emergency services incident. Please use alternative route.

Police are on scene at Victoria Embankment following reports of a suspicious vehicle. Road closures are in place. Updates to follow.

