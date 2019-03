Για hoax φαίνεται πως πρόκειται το «Momo Challenge» το οποίο έχει σπείρει τον τρόμο στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με βρετανούς ειδικούς, δεν φαίνεται να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τους θανάτους παρά τον πανικό που έχει προκληθεί για το επικίνδυνο «παιχνίδι».

Στο «παιχνίδι», μία άγνωστη επαφή στέλνει έναν αριθμό και ζητά από τα υποψήφια, ανήλικα θύματα να συνδεθούν στο WhatsApp. Στη συνέχεια αρχίζει η κακοποιητική συμπεριφορά: σε ένα βίντεο, οι δράστες ζητούν από τα παιδιά να κόψουν τον λαιμό τους με μαχαίρι. Σε κάποιο άλλο, απειλούν τις οικογένειές τους.

Ωστόσο, οργανώσεις επισημαίνουν ότι δεν έχουν λάβει επίσημες αναφορές, πως κάποιος έχει λάβει τέτοιου είδους μηνύματα ή να έχουν τραυματιστεί κάποια παιδιά ως αποτέλεσμα αυτού.

Το Κέντρο Ασφάλειας Διαδικτύου της Βρετανίας επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για fake news, ενώ το YouTube με τη σειρά του επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για βίντεο που δείχνουν ή προωθούν το Momo Challenge στην πλατφόρμα.

We want to clear something up regarding the Momo Challenge: We’ve seen no recent evidence of videos promoting the Momo Challenge on YouTube. Videos encouraging harmful and dangerous challenges are against our policies.

— YouTube (@YouTube) February 27, 2019