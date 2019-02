H 21χρονη κολλητή φίλη της Kylie Jenner, Jordyn Woods φαίνεται ότι είναι η πέτρα του σκανδάλου στο γάμο της Khloe Kardashian και του Tristan Thompson.

Η Khloe Kardashian -αδελφή της Kylie Jenner- είχε δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Tristan μετά τη γέννηση της κόρης τους, όμως εκείνος δε φαίνεται διατεθειμένος να κόψει τις κακές συνήθειες και ο χωρισμός τους πλέον είναι κάτι παραπάνω από δεδομένος.

Ο CEO του Hollywood Unlocked, Jason Lee, ανέβασε μάλιστα ένα βίντεο στο Instagram account του site, στο οποίο ισχυριζόταν πως ο Tristan Thompson και η Jordy Woods ήταν μαζί όλο το βράδυ σε ιδιωτικό πάρτι στο σπίτι του στο Los Angeles.

Το «δαιμόνιο» TMZ επιβεβαιώνει ότι ο Tristan Thompson παραβρέθηκε στο πάρτι, με μάρτυρες να λένε πως ο μπασκετμπολίστας ερωτοτροπούσε με της Jordyn Woods .

Exclusive: Jordyn Woods has been close to the Kardashian family for most of her life, and Kylie Jenner is "torn" on how to handle the situation. https://t.co/vMKjaPlXso pic.twitter.com/JU0BiTnXls

— E! News (@enews) February 20, 2019