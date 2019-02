Μπορεί να έχει φύγει από την Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες, ωστόσο ο Γκιγέρμο Μολίνς δεν ξέχασε την πρώην του ομάδα. Με αφορμή τα 111ά γενέθλια του Παναθηναϊκού, ο Σουηδός φορ έστειλε το δικό του μήνυμα προκειμένου να ευχηθεί στο «τριφύλλι».

«Χρόνια πολλά στον Παναθηναϊκό, πάμε ΠΑΟ», έγραψε χαρακτηριστικά ο 30χρονος επιθετικός.

Happy birthday to Panathinaikos F.C. 111 years and many more to come. Pame PAO ☘️💚 @paofc_ pic.twitter.com/AlO5ibE3Qc

— Guillermo Molins (@guillemolins11) February 3, 2019