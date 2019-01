Μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, ο Ρόι Κιν επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Ιρλανδός, που αγωνίστηκε στον αγγλικό σύλλογο από το 1990 έως το 1993 (για να γράψει στη συνέχεια μεγάλη καριέρα στη Μάντσεστερ Γιουνάτεντ) ανέλαβε χρέη βοηθού του Μάρτιν Ο’ Νιλ.

Να συμπληρώσουμε ότι οι δύο άνδρες αποτέλεσαν το δίδυμο και στην εθνική Ιρλανδίας από το 2013 έως το 2018 έχοντας 19 νίκες, 20 ισοπαλίες και 16 ήττες.

🙌 Keane is back!#NFFC are delighted to confirm that former Red Roy Keane has returned to the club as assistant manager.https://t.co/hPlwR6FOdf

— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 28, 2019