Ο 35χρονος κεντρικός αμυντικός, Αβραάμ Παπαδόπουλος επιστρέφει στον Πειραιά υλοποιώντας μια μεγάλη του επιθυμία, να κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό όπου πέρασε και τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του στα γήπεδα. Το απόγευμα της Δευτέρας (28/01) η ΠΑΕ Ολυμπιακός μέσω των επίσημων social media ανακοίνωση την επιστροφή του.

Ο Αβραάμ μετά από περιπλάνηση περίπου 4,5 χρόνων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ασίας φοράει ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πιο συγκεκριμένα, ο πολύπειρος αμυντικός αποχώρησε από την Αυστραλία και την Μπρίσμπεϊν Ρόαρπου ήταν ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του (31 ματς και 4 γκολ) και γύρισε στο Λιμάνι.

Η απόκτηση του Αβραάμ Παπαδόπουλου δεν αποτελεί τόσο αγωνιστική ανάγκη για τον Ολυμπιακό του Πέδρο Μαρτίνς, όσο μια ισχυρή «ένεση» νοοτροπίας νικητή, προσωπικότητας και σκληράδας.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Αβραάμ! / Welcome back to Olympiacos!#olympiacos #transfer #welcome #AvraamPapadopoulos #WelcomeAvraam pic.twitter.com/uylX8c9Skq

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) January 28, 2019