Γι αυτήν την κούπα καφέ σήμερα είμαι περισσότερο ευγνώμων από ποτέ. Η βόμβα στο Κολωνάκι εξερράγη μπροστά στο σπίτι μου. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανείς. Να λέμε ευχαριστώ στο σύμπαν για την κάθε απλή καθημερινή στιγμούλα που δίνει το παρών στη ζωή μας. Τη συμπαράστασή μου στους 2 τραυματίες που γνωρίζω προσωπικά. Χρόνια πολλά.❤