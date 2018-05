Το πρώτο θερινό σχολείο τεχνητής νοημοσύνης στα Χανιά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 00:06 |

Το πρώτο διεθνές θερινό σχολείο με θέμα Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και Παιχνίδια (http://school.gameaibook.org/) ξεκινά στις 28 Μαΐου 2018 στα Χανιά.



Πρόκειται για πρωτοβουλία του Γιώργου Γιαννακάκη, καθηγητή και διευθυντή του Institute of Digital Games, με έδρα στη Μάλτα και του Julian Togelius, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Computer Science and Engineering του Πανεπιστημίου Tandon School of Engineering, με έδρα στη Νέα Υόρκη.



Κατά τη διάρκεια των πέντε εντατικών ημερών του summer school, επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του gaming, προγραμματιστές, game designers αλλά και φοιτητές από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν τις τρέχουσες τεχνικές στον τομέα του AI, θ’ ασχοληθούν με τη μοντελοποίηση παικτών, αλλά και την παραγωγή περιεχομένου.



Ομιλητές από σημαντικές εταιρείες



Ομιλητές, από σημαντικές εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, όπως η Deep Mind, η Unity και η Ubisoft, θα καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους, προσφέροντάς τους όλα τ’ απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται για να δημιουργήσουν ανταγωνιστικά ψηφιακά παιχνίδια.



Κατά τη διάρκεια του summer school θα πραγματοποιηθεί και AI game jam, υπό την καθοδήγηση του Αντώνη Λιάπη, λέκτορα του Institute of Digital Games της Μάλτας.



Στη βράβευση των νικητών του game jam, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, στις 18:30, θα παρευρεθεί ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος.



Την επικοινωνία και υποστήριξη του πρώτου International Summer School on Artificial Intelligence and Games έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και το ελληνογαλλικό δίκτυο επικοινωνίας Mazinnov.