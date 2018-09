19-30 Σεπτεμβρίου

«Εκλεκτικό, περιπετειώδες, εξερευνητικό» είναι, σύμφωνα με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του, Λουκά Κατσίκα, το φετινό πρόγραμμα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους Δαναός (1 & 2), Όπερα (1 & 2), Ιντεάλ, Άστορ, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ενώ θα φιλοξενήσει προβολές και δράσεις στο Μέγαρο Μουσικής, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και το Παλλάς.

Με ταινία έναρξης τον «Ψυχρό Πόλεμο» του Πάβελ Παβλικόφσκι (παρουσία του σκηνοθέτη) και ταινία λήξης το «Ο Κύριος και το όπλο» του Ντέιβιντ Λόουερι, οι 24ες «Νύχτες Πρεμιέρας» παρουσιάζουν συνολικά 181 ταινίες από όλον τον κόσμο, τρία διαγωνιστικά τμήματα, ειδικά αφιερώματα, πολυσυζητημένα ντοκιμαντέρ, κλασικούς σταθμούς του παρελθόντος, μεταμεσονύκτιες προβολές και μουσικά φιλμ, ενώ στη διάρκεια της διεξαγωγής τους θα εμπλουτίσουν το πρόγραμμά τους με μία σειρά από εκδηλώσεις (εκθέσεις, εγκαταστάσεις, διαλέξεις και πάρτι).

«Θέλουμε να σπρώξουμε το κοινό να ανακαλύψει καινούριες ταινίες, γι" αυτό και το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ταινίες νέων δημιουργών, οι οποίες, στην πλειοψηφία τους, δεν θα παιχτούν στις ελληνικές αίθουσες. Συνεπώς, η μόνη ευκαιρία για να τις δει το κοινό, είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ» δήλωσε, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης Τύπου, ο κ. Κατσίκας, δίνοντας τον τόνο της φετινής διοργάνωσης.

«Ο κινηματογράφος ζωντανεύει αυτήν την πόλη, γι" αυτό και δεν νοείται σχέδιο πολιτισμού για την Αθήνα που δεν περιλαμβάνει τον κινηματογράφο» ανέφερε, στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ (Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων), Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, ενώ μίλησε και για την επαναλειτουργία του ιστορικού Θεάτρου Ολύμπια που, όπως είπε, θα μπορεί να φιλοξενήσει και κινηματογραφικές εκδηλώσεις.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον φετινό προγραμματισμό, το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα περιλαμβάνει 15 ταινίες από όλον τον κόσμο που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία του Φεστιβάλ, τη Χρυσή Αθηνά και το Βραβείο Κοινού. «Το φετινό Διαγωνιστικό, είναι σαν ένα magic bus που φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία αντιπροσωπευτική εικόνα ενός νέου σινεμά σε παγκόσμιο επίπεδο» σημείωσε ο Λουκάς Κατσίκας.

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού συναντάμε φιλμ όπως τα βραβευμένα στο φεστιβάλ Βερολίνου «Κληρονόμοι», «Ληστεία στο Μουσείο», «Στους Διαδρόμους», το «Thunder Road» από το φεστιβάλ του SXSW, ταινίες που συμμετείχαν σε μικρότερα φεστιβάλ, όπως το «Diane» του Κεντ Τζόουνς, το «Ηφαίστειο» του Ουκρανού Ρόμαν Μπονταρτσούκ, αλλά και φιλμ όπως ο «Δρομέας του Μεσονυκτίου» του Χάνες Μπαουμγκάρτνερ, το οποίο θα συμμετάσχει στο Σαν Σεμπαστιάν.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολυαναμενόμενες πρεμιέρες ταινιών που συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου, όπως το «Nuestro Tiempo» του Κάρλος Ρεϊγάδας, το «Wildlife» του Πολ Ντέινο, το «The Miseducation of Cameron Post» της Ντεζιρέ Ακαβάν και το «Rojo» του Μπέντζαμιν Ναϊστάτ. Ακόμη, στο δημοφιλές τμήμα των μεταμεσονύκτιων προβολών του Φεστιβάλ συναντάμε το «Climax» του Γκασπάρ Νοέ, το «Mandy» του Πάνου Κοσμάτος, το «One Cut of the Dead» του Σινιτσίρο Ουέντα και την καινούρια ταινία του Πίτερ Στρίκλαντ «In Fabric», που αφηγείται την ιστορία ενός στοιχειωμένου φορέματος.

Τέσσερις ταινίες και μία ρετροσπεκτίβα συνθέτουν τη φετινή επιλογή του Φεστιβάλ από την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή. Ανάμεσά τους θα προβληθεί, σε πανελλήνια πρεμιέρα, η νέα ταινία του Γιώργου Πανουσόπουλου, με τίτλο «Σ" αυτήν τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει», η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή του Έλληνα δημιουργού πίσω από την κάμερα, έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, με αφορμή την προβολή της καινούριας ταινίας του, οι «Νύχτες Πρεμιέρας» θα παρουσιάσουν και ένα πλήρες αφιέρωμα στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη.

Ακόμη, θα παιχτούν σε ειδική προβολή, μετά το Σάντανς, το Ρότερνταμ και τις διακρίσεις σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, ο «Οίκτος», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Μπάμπη Μακρίδη, το «Chinatown: Τα Τρία Καταφύγια» που σηματοδοτεί την κινηματογραφική επιστροφή της Αλίκης Δανέζη-Κνούτσεν, το «The Third Kind» του Γιώργου Ζώη, που παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Εβδομάδα Κριτικής του φετινού Φεστιβάλ Καννών, μία σειρά από ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών αλλά και 47 ελληνικές παραγωγές, οι οποίες συνθέτουν το φετινό διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών μικρού μήκους.

Η καινοτομία της φετινής διοργάνωσης είναι ότι εγκαινιάζει Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ, όπου διαγωνίζονται οκτώ φιλμ, μεταξύ των οποίων συναντάμε το «Studio 54» του Ματ Τιρνάουερ για το μυθικό κλαμπ της Νέας Υόρκης, το «MATANGI / MAYA / M.I.A» του Στίβεν Λόβριντζ για τη διάσημη μουσικό, το «Μία Γυναίκα Αιχμάλωτη» της Μπερναντέτ Τούζα-Ρίτερ και το «Chris the Swiss» της Άνα Κόμφελ, που ερευνά τον θάνατο ενός πολεμικού ανταποκριτή στην πρώην Γιουγκοσλαβία.

Από το πρόγραμμα δεν λείπουν και τα αφιερώματα. Έτσι, με αφορμή τον «Ψυχρό Πόλεμο» που «ανοίγει» τη φετινή διοργάνωση, οι «Νύχτες Πρεμιέρας» διοργανώνουν ένα πλήρες αφιέρωμα στη φιλμογραφία του Πάβελ Παβλικόφσκι, με την προβολή των ταινιών «Ida» (2013), «Η Γυναίκα του Πέμπτου» (2011), «Το Καλοκαίρι του Ερωτά Μου» (2004), «Το Τελευταίο Καταφύγιο» (2000) και «The Stringer» (1998).

Επίσης, φιλοξενούν ένα αφιέρωμα με τίτλο «Διαμάντια του Πολωνικού Σινεμά» (στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν φιλμ που καλύπτουν τη διαδρομή από τη δεκαετία του "50 μέχρι το "80, δημιουργών όπως ο Ρόμαν Πολάνσκι και ο Κριστόφ Κισλόφσκι), στον ποιητή της κάμερας Ίνγκμαρ Μπέργκμαν με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, καθώς και αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά και Ισότητα: Το Μέλλον είναι Γυναίκα», που επιμελήθηκαν οι γυναίκες του Φεστιβάλ και θα παρουσιάσει ιστορίες γενναίων γυναικών.

Τέλος, οι «Νύχτες Πρεμιέρας» εγκαινιάζουν φέτος και ένα νέο τμήμα με τίτλο «Icons», το οποίο φέρνει στη μεγάλη οθόνη προσωπικότητες που έλαμψαν ή εξακολουθούν να λάμπουν στον τομέα τους, μέσα από μία σειρά ντοκιμαντέρ. Σε αυτό συναντάμε, μεταξύ άλλων, το «Westwood: Punk, Icon, Activist» της Λόρνα Τάκερ για την εκκεντρική Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας και ακτιβίστρια Βίβιαν Γουέστγουντ, το «McQueen» των Ίαν Μπονότ και Πίτερ Ετεγκί για τον διάσημο σχεδιαστή Αλεξάντερ ΜακΚουίν, το «McKellen: Playing the Part» του Τζο Στίβενσον για τον ηθοποιό Ιαν ΜακΚέλεν, αλλά και το πορτρέτο του Ρόμπερτ Μίτσαμ από τον διάσημο φωτογράφο Μπρους Γουέμπερ στο «Nice Girls Don"t Stay for Breakfast».