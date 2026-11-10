COP31: Στην Αττάλεια οι υποσχέσεις συναντούν τον άνθρακα

Η Τουρκία και η Αυστραλία προβάλλουν την ενεργειακή μετάβαση, αλλά η εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα σκιάζει τις διακηρύξεις

Με ένα σύντομο βίντεο γεμάτο εικόνες από πυρκαγιές και καταιγίδες, σχεδιασμένο να συγκινήσει και να εμπνεύσει, ξεκίνησε χθες στην Αττάλεια η επίσημη εναρκτήρια συνεδρίαση της COP31. «Πότε αρχίσατε να αντιμετωπίζετε τη φύση σαν να μην αποτελεί πλέον μέρος της δικής σας φύσης;», ζήτησε να μάθει ο αφηγητής με τη βραχνή φωνή.

«Ηρθε η ώρα να ξανασυνδεθούμε με τον πλανήτη από τον οποίο έχουμε απομακρυνθεί». Στην ομιλία του, ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας και προεδρεύων της συνόδου, Μουράτ Κουρούμ, κάλεσε τους διαπραγματευτές να «περάσουν από τις καθυστερήσεις στη δράση».

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Από την πλευρά του, ο αυστραλός υπουργός Κλιματικής Αλλαγής, Κρις Μπόουεν, ο οποίος προεδρεύει των διαπραγματεύσεων στην Αττάλεια, ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια υψωμένη γροθιά: «Φίλοι μου, ας δείξουμε στον κόσμο ότι η πολυμερής συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει, ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση», διακήρυξε.

Είναι η πρώτη φορά που η προεδρία της COP μοιράζεται μεταξύ δύο κρατών. Θα λειτουργήσει άραγε αυτός ο καταμερισμός αρμοδιοτήτων; «Υπάρχουν ενδείξεις ότι και η Τουρκία επιθυμεί να ασκήσει επιρροή στις διαπραγματεύσεις», επεσήμανε, μιλώντας στη «Le Monde», η Γκαϊά Φεβρ, από το Δίκτυο Δράσης για το Κλίμα (RAC). Η ειρωνεία είναι ότι την ευθύνη για την πορεία των διεθνών διαπραγματεύσεων αναλαμβάνουν δύο χώρες με μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα.

Παρότι Τουρκία και Αυστραλία έχουν συμπεριλάβει τον εξηλεκτρισμό της παγκόσμιας οικονομίας στις βασικές προτεραιότητες της COP31, φιλοδοξώντας να ανακοινώσουν δέσμευση να καλύπτει η ηλεκτρική ενέργεια το 35% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης έως το 2035, αποφεύγουν συστηματικά να ανοίξουν τη συζήτηση για τα ορυκτά καύσιμα, βασικούς υπαίτιους για την υπερθέρμανση του πλανήτη. «Δεν μπορούμε να τα ανάγουμε όλα αποκλειστικά στα ορυκτά καύσιμα», είχε δηλώσει σε αυστηρό τόνο ο Μουράτ Κουρούμ τον Φεβρουάριο στην Κωνσταντινούπολη, κατά την πρώτη στρατηγική συνεδρίαση για την COP.

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Η Τουρκία, άλλωστε, δεν έχει να επιδείξει ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα αυτό. Εχει μεν σημειώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αντιστοιχούν πλέον στο 54% της εγκατεστημένης ηλεκτροπαραγωγικής ισχύος της χώρας, ο άνθρακας ωστόσο εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στην Τουρκία, καλύπτοντας το 34% του συνόλου.

Το 2024, μάλιστα, η χώρα αναδείχθηκε πρώτη στην Ευρώπη στην ηλεκτροπαραγωγή από άνθρακα, ξεπερνώντας τη Γερμανία, ενώ έως το 2035 αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία νέες μονάδες συνολικής ισχύος σχεδόν δύο γιγαβάτ. Ο Κουρούμ, προστατευόμενος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, άσκησε το περασμένο καλοκαίρι έφεση εναντίον δικαστικής απόφασης που είχε μπλοκάρει την επέκταση μιας από τις παλαιότερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της Τουρκίας.

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«Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη βαρύ κόστος για τη Γη. Ενα εξαιρετικά ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά της κλιματικής κρίσης, η οποία πλήττει ήδη κοινότητες και οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο», προειδοποίησε χθες στην Αττάλεια ο επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Σάιμον Στιλ.

«Εν τω μεταξύ, η φετινή αναταραχή στις τιμές των ορυκτών καυσίμων έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, πλήττοντας σκληρά τα νοικοκυριά και κάνοντας τον πληθωρισμό να εξαπλώνεται σαν καρκίνος», πρόσθεσε. Σύμφωνα με έκθεση του μετεωρολογικού οργανισμού του ΟΗΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα, η υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται: το 2026 οδεύει να γίνει μία από τις τέσσερις θερμότερες χρονιές που έχουν καταγραφεί ποτέ.

«Τα κλιματικά ρεκόρ καταρρίπτονται το ένα μετά το άλλο. Το ανθρώπινο κόστος αυξάνεται διαρκώς. Και εκείνοι που ευθύνονται λιγότερο για την κρίση είναι αυτοί που πλήττονται πρώτοι και περισσότερο», τόνισε ο γ.γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Η ατζέντα των συζητήσεων συμφωνήθηκε γρήγορα στην Αττάλεια, αποφεύγοντας τις αντιπαραθέσεις προηγούμενων διοργανώσεων. Ομως οι πρώτες εντάσεις γύρω από το ζήτημα της χρηματοδότησης που δεσμεύονται να καταβάλλουν οι ανεπτυγμένες στις αναπτυσσόμενες χώρες ήδη εκδηλώθηκαν.