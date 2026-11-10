Γαλλία: Κατηγορούν τους Φρουρούς της Επανάστασης για τις κυβερνοεπιθέσεις

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε χθες τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ότι βρίσκονται πίσω από πρόσφατη κυβερνοεπίθεση σε ψυγεία γαλλικών σουπερμάρκετ, λέγοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη χώρα αυτή και ότι θα υιοθετηθούν κυρώσεις «σε ευρωπαϊκή κλίμακα».

«Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι η ευθύνη για την επίθεση αυτή ανήκει στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Είναι μια επίθεση πρωτοφανούς μεγέθους και πρωτοφανούς σφοδρότητας», κατήγγειλε ο Μπαρό, προσθέτοντας ότι κλήθηκε ο πρεσβευτής του Ιράν προκειμένου «να του διαμαρτυρηθούμε πολύ έντονα για αυτή την εξαιρετικά σοβαρή ενέργεια».

Στο μεταξύ, η εισαγγελία του Παρισιού, η οποία ξεκίνησε έρευνα για τις επιθέσεις, ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει διεθνή εντάλματα σύλληψης εις βάρος του επικεφαλής της Σαχίντ Καβέχ, μιας επιθετικής μονάδας στον κυβερνοχώρο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, και εις βάρος δύο βοηθών του.

Εύκολοι στόχοι

Η κυβερνοεπίθεση της 11ης Οκτωβρίου, η οποία παρέκαμψε τους ελέγχους θερμοκρασίας σε εμπορικά ψυγεία εκατοντάδων καταστημάτων, φάνηκε να είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με ειδικούς στον κυβερνοχώρο. Η εταιρεία στην οποία ανήκαν πολλές από τις πληγείσες μονάδες δήλωσε ότι αρκετές ήταν παρωχημένες ή χρησιμοποιούσαν παλαιό λογισμικό, το οποίο μπόρεσαν να παραβιάσουν εύκολα οι χάκερ.

Οι συνέπειες ήταν δραματικές τόσο στη Γαλλία όσο και στις άλλες χώρες που δέχθηκαν παρόμοιες επιθέσεις. Σε ορισμένα ψυγεία η θερμοκρασία ανέβαινε τόσο πολύ που έπιασαν φωτιά. Τις ώρες που ακολούθησαν την επίθεση, οι υπάλληλοι των σουπερμάρκετ μετέφεραν κουτιά γεμάτα αλλοιωμένο κρέας και λιωμένο παγωτό σε γιγάντια δοχεία απορριμμάτων.

Το συνολικό κόστος της επίθεσης θα μπορούσε να φτάσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο, εκτίμησε γάλλος ιδιοκτήτης σουπερμάρκετ. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία που οδήγησαν τους γάλλους αξιωματούχους στη σύνδεση των κυβερνοεπιθέσεων με ιρανούς χάκερ.

Τις επιθέσεις του Οκτωβρίου ακολούθησε αυτόν τον μήνα ένα δεύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων που έπληξε περισσότερα από 100 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη και επηρέασε ακόμη και ψυγεία που χρησιμοποιούνται από γαλλικές τράπεζες αίματος, αναγκάζοντας τους υπαλλήλους εκεί να μεταφέρουν μέρος του αίματος σε διαφορετικές μονάδες ψύξης.

Η φαινομενικά απλή φύση των επιθέσεων σε ψυγεία – και η επανάληψή τους σε πολλές χώρες – προκάλεσε εικασίες σχετικά με το ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την ύποπτη εκστρατεία δολιοφθοράς της Ρωσίας στην Ευρώπη, τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την παγκόσμια αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων με τεχνητή νοημοσύνη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πριν από τις δολιοφθορές σε ψυγεία ευρωπαϊκών σουπερμάρκετ είχαν προηγηθεί παρόμοια περιστατικά στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο, ψυγεία σε τουλάχιστον έξι στρατιωτικές αποθήκες τέθηκαν εκτός λειτουργίας.

Οι ερευνητές του Πενταγώνου αντιμετωπίζουν τις δυσλειτουργίες ως ύποπτη κυβερνοεπίθεση και συνεργάζονται με γάλλους αξιωματούχους για να διερευνήσουν τι συνέβη. Και οι αμερικανοί ειδικοί θεωρούν πως οι επιθέσεις μπορεί να συνδέονται με ιρανούς χάκερ.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες ότι «γνωρίζει τις εικασίες σχετικά με κυβερνοπεριστατικά», προσθέτοντας ότι στρατιωτικοί ερευνητές ασχολούνται με την υπόθεση και δεν θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω σχόλια για λόγους ασφαλείας.