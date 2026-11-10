Κρίσιμες ώρες στην Κάσο: Το τουρκικό σχέδιο και η γαλλική «ομπρέλα» ασφαλείας

Η ταυτόχρονη έναρξη της άσκησης «Γαλάζια Φάλαινα» και η αναμονή απόπλου του «Abeille Marengo» δημιουργούν «εύθραυστη ισορροπία» στην Κάσο, με το ελληνικό Πεντάγωνο να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση

Σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας και διπλωματικού συναγερμού βρίσκεται η Ανατολική Μεσόγειος, καθώς η έναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου συμπίπτει με μια ευρεία κινητοποίηση ναυτικών δυνάμεων στην περιοχή.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο θαλάσσιο πέρασμα μεταξύ Κρήτης και Κάσου, όπου το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo αναμένεται να φτάσει στην περιοχή το αργότερο μέχρι αργά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι γραφειοκρατικές και διαδικαστικές εκκρεμότητες έχουν πλέον διευθετηθεί πλήρως, καθώς η επίσημη έγκριση του Λιμενικού Σώματος για την εξαίρεση χρήσης του υπό γαλλική σημαία πλοίου φέρει ημερομηνία 6 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε μόλις χθες στην ιστοσελίδα του σώματος.

Παράλληλα, ο υδρογραφικός σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε τη σχετική NAVTEX, η οποία θέτει σε ισχύ το πλαίσιο των ερευνών από τις 6 Νοεμβρίου 2026 έως και τις 6 Μαρτίου 2027, οριοθετώντας τη ζώνη των εργασιών εντός της ελληνικής ΑΟΖ και των καθορισμένων θαλάσσιων ζωνών. Ωστόσο, η επιχειρησιακή αυτή ετοιμότητα εξελίσσεται στη σκιά μιας βαριάς γεωπολιτικής απειλής και μιας μεγάλης ναυτικής συγκέντρωσης.

Η Άγκυρα ενεργοποιεί δυνάμεις με αφορμή τη διεξαγωγή της μεγάλης διεθνούς ανθυποβρυχιακής άσκησης «Γαλάζια Φάλαινα». Η συγκεκριμένη άσκηση, η οποία ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20 Νοεμβρίου, είναι νατοϊκών προδιαγραφών και περιλαμβάνει συνολικά 8 υποβρύχια, 20 μονάδες επιφανείας και 10 αεροπορικά μέσα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πρόκειται, όμως, για μια διασυμμαχική σύμπραξη: εκτός από τα τουρκικά μέσα, συμμετέχουν δυνάμεις των ΗΠΑ, του Πακιστάν, καθώς και η νατοϊκή ναυτική δύναμη SNMG-2, η οποία μάλιστα αυτή την περίοδο είναι υπό ελληνική διοίκηση με τον έλληνα διοικητή να επιβαίνει στην φρεγάτα «Αιγαίο» που είναι ενταγμένη στη νατοϊκή δύναμη.

Το μεγάλο ερώτημα και η κύρια πηγή ανησυχίας για το ελληνικό Πεντάγωνο εστιάζεται στο τι θα συμβεί μετά τις 12 Νοεμβρίου που ολοκληρώνεται η φάση της άσκησης στον κόλπο της Αττάλειας. Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι με την ολοκλήρωση της φάσης της άσκησης, οι καθαρά τουρκικές ναυτικές μονάδες ενδέχεται να αποδεσμευτούν από το νατοϊκό πλαίσιο και να λάβουν εντολή να κατευθυνθούν αυτόνομα προς την ευρύτερη περιοχή της Κάσου.

Στόχος της Αγκυρας, σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, είναι να χρησιμοποιήσει τα πλοία που βρίσκονται ήδη εν πλω για να σχηματίσει έναν ναυτικό κλοιό γύρω από το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, επιχειρώντας αν το επιλέξει να παρεμποδίσει το έργο με την προβολή ισχύος και τον ισχυρισμό – μέσω παράνομων αντιNAVTEX – ότι οι έρευνες διεξάγονται σε δική της υφαλοκρηπίδα.

Διαφήμιση

Η απάντηση της Αθήνας, όπως τονίζεται, θα είναι άμεση και αποφασιστική. Οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας. Μονάδες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση του τουρκικού στόλου, έχοντας λάβει θέσεις-κλειδιά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το Great Sea Interconnector δεν αποτελεί απλώς ένα διμερές έργο, αλλά ένα ευρωπαϊκό project στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική πλευρά βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Αθήνα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ανάπτυξης γαλλικής φρεγάτας στην ευρύτερη περιοχή της Κάσου. Μια τέτοια κίνηση, σε συνδυασμό με τη διμερή αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας, θα δημιουργήσει μια ισχυρή ευρωπαϊκή ομπρέλα ασφαλείας, διεθνοποιώντας αυτόματα οποιαδήποτε προσπάθεια τουρκικής παρενόχλησης στο πεδίο.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες. Η περιοχή της Κάσου μετατρέπεται σε γεωπολιτικό σκάκι υψηλού ρίσκου, όπου η αποφασιστικότητα της Αθήνας και των συμμάχων της θα δοκιμαστεί απέναντι στην τουρκική νευρικότητα.