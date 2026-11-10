«Οταν χάνεις με σκορ 213-111, με 102 ψήφους διαφορά επί 338 ψηφισάντων, δεν μπορείς να μιλάς για νοθεία, κ. Δούκα, αλλά για συντριβή. Συντριβή πολιτική, αλλά και προσωπική», έγραψε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, για να απαντήσει στις καταγγελίες του δημάρχου Αθηναίων. Βέβαια, δεν έμεινε εκεί. Στα ερτζιανά δήλωσε: «Ο κ. Δούκας πατάει σε τρεις βάρκες ενώ έχει δύο πόδια», εξηγώντας ότι αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ, την ΕΛΑΣ και τον Δήμο Αθηναίων. Αρα, θα μπορούσε να συνοψίσει με τη φράση «τις έκατσε τις βάρκες».

Ομιλία

Ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, από βήματος, ενημέρωσε την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου ότι η χθεσινή του ομιλία θα είναι η τελευταία εκεί «γιατί ο Πρωθυπουργός κήρυξε εκτεταμένη προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να λάβουμε θέσεις μάχης για το καλό της κοινωνίας». Δεν χρειάζεται φυσικά να διευκρινίσω πως θα βρεθεί σε ελασίτικο πόστο για τη μάχη. Ωστόσο, οφείλω να παρατηρήσω ότι εμφανίστηκε πολύ σίγουρος πως θα μπει στην επόμενη Βουλή. Μάλλον επειδή στην Αχαΐα η Συμπαράταξη τα πάει καλύτερα από το ΠΑΣΟΚ.

Υποψήφιοι

Ο Προκόπης Παυλόπουλος έχει άποψη και για το μέλλον του αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Ετσι, ανέλυσε πως αυτό «δεν εμφανίζει στοιχειωδώς ενιαία ιδεολογική βάση και συνεκτική πολιτική», ενώ ταυτόχρονα «στερείται – σήμερα τουλάχιστον – και ηγετικών φυσιογνωμιών κατάλληλων να διεκδικήσουν την προεδρία στις ΗΠΑ, με τον χρόνο έως τις επόμενες προεδρικές εκλογές να μην είναι σύμμαχος για την κάλυψη ενός τέτοιου πολιτικού ελλείμματος». Ή δεν έχει πάρει το μάτι του τον Τζον Οσοφ, και την Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ ή δεν του θυμίζουν τον Αλέξη.

Νέοι

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, συναντήθηκε χθες στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό κι ανέβασε στα σόσιαλ μίντια το σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο. Συζήτησαν, έγραψε, τα προβλήματα που απασχολούν τους νέους (στέγαση, παιδεία, δημογραφικό). Αλλά, από την ατζέντα της κουβέντας τους δεν έλειψε κι η ενίσχυση της εκπροσώπησής τους στα νεοδημοκρατικά ψηφοδέλτια. Οι γαλάζιοι νεολαίοι προφανώς θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν να εκφράσουν πολιτικά τη νέα γενιά. Οπότε, όπως και κάθε κομματική Νεολαία, είναι τόσο νέοι όσο τα ρίσκα που παίρνουν.