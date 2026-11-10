Οι εκλογές δεν ήταν ήττα του τραμπισμού

Πολλοί αναλυτές ερμηνεύουν την εκλογική πανωλεθρία των Ρεπουμπλικανών ως μία ήττα του «τραμπισμού» (ό,τι και να σημαίνει αυτό..) εν γένει. Ομως πόσο ισχύει αυτό; Ελάχιστα κατά τη γνώμη μου. Αυτό που δείχνουν όλα τα στοιχεία είναι ότι το εκλογικό σώμα τιμώρησε τον Τραμπ για ένα κυρίως λόγο: Τον πόλεμο εναντίον του Ιράν και τις συναφείς δυσκολίες που αυτός ο πόλεμος προκαλεί στην καθημερινότητα του μέσου Αμερικανού.

Σύμφωνα με τα έξιτ πολ, το 74% δήλωσε ότι ο πόλεμος του Ιράν ήταν ο «καθοριστικός» ή «ισχυρότερος» λόγος της ψήφου του. Επίσης το 62% είπε ότι η χρήση στρατιωτικής δύναμης εναντίον του Ιράν ήταν μία «λανθασμένη απόφαση». Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Gallup της περασμένης εβδομάδας το 77% των ψηφοφόρων θεωρούσε ότι η κατάσταση στο Ιράν ήταν «εξαιρετικά» ή «πολύ» σημαντική για την ψήφο τους. Μια δημοσκόπηση των NetChoice/Echelon Insights στα τέλη Οκτωβρίου σε έξι αμφίρροπες Πολιτείες διαπίστωσε ότι ο «τερματισμός του πολέμου με το Ιράν» ήταν η τρίτη πιο συχνά αναφερόμενη προτεραιότητα των ψηφοφόρων, πίσω μόνο από το κόστος ζωής και τις θέσεις εργασίας.

Ακόμα και όταν κάποιος προτάσσει άλλα κορυφαία ζητήματα που κατατάσσονται σταθερά πάνω από τον ίδιο τον πόλεμο – συγκεκριμένα οι ανησυχίες που σχετίζονται με το κόστος ζωής – αυτά οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο. Με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολος ο διαχωρισμός των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής από τις οικονομικές ανησυχίες.

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες στην αγροτική Αμερική, όπου οι σταδιακά αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και των λιπασμάτων έχουν γίνει μείζον μέλημα για τους αγρότες. Ορισμένες από τις Πολιτείες που εξαρτώνται περισσότερο από τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της Αϊόβα, του Τέξας, του Κάνσας και της Βόρειας Καρολίνας, μετακινήθηκαν από τους Ρεπουμπλικανούς στους Δημοκρατικούς την Τρίτη.

Με άλλα λόγια, οι αμερικανοί ψηφοφόροι δεν αποκήρυξαν με την ψήφο τους την ιδεολογία του «τραμπισμού». Δεν αποκήρυξαν την πολιτική του οικονομικού προστατευτισμού και των δασμών, τον έλεγχο της μετανάστευσης, τη δίωξη της εγκληματικότητας, την πολιτική του νεοϊμπεριαλιστικού ελέγχου της Λατινικής Αμερικής κ.λπ. – όλες δηλαδή τις πολιτικές που συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της ιδεολογίας του «τραμπισμού».

Οχι απλά δεν τις αποκήρυξαν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις τις υιοθέτησαν κατηγορώντας τον Τραμπ για ιδεολογική ασυνέπεια. Οπως συνέβη με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» (America First). Ετσι οι Δημοκρατικοί στην Αϊόβα, τη Νότια Καρολίνα και άλλες Πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν τους Ρεπουμπλικανούς, ιδιοποιήθηκαν το νικηφόρο μήνυμα του Τραμπ από το 2024 «Πρώτα η Αμερική» (America First), σε μια προσπάθεια να διεκδικήσουν τον αντιπολεμικό ρόλο και να κατηγορήσουν τον πόλεμο του Τραμπ για την κρίση ακρίβειας.

Αν με «τραμπισμό», λοιπόν, εννοούμε έναν ριζοσπαστικό συντηρητισμό τότε τα εκλογικά αποτελέσματα δύσκολα μπορούν να ερμηνευθούν ως ιδεολογική απόρριψή του. Ο πόλεμος στο Ιράν εξέφραζε περισσότερο τις στρατηγικές βλέψεις του Ισραήλ παρά ιδεολογικές αναγκαιότητες του συντηρητισμού. Κάτι που θα καταστεί προφανές στις επόμενες προεδρικές εκλογές –αν οι Ρεπουμπλικανοί εκλέξουν ως υποψήφιο για την προεδρία τον Τζέι Ντι Βανς. Τότε πράγματι θα μπορέσουμε να δούμε σε όλη την αδαμάντινη καθαρότητά του μια πραγματική ιδεολογική σύγκρουση.

Ο Τάκης Μίχας είναι δημοσιογράφος – συγγραφέας