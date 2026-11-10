Μαθήματα από dot-com για τη φούσκα της ΤΝ

Είναι μια παγκοσμίως αποδεκτή αλήθεια ότι οι νέες, μετασχηματιστικές τεχνολογίες επαναγράφουν τους κανόνες των χρηματοοικονομικών. Τουλάχιστον αυτό μας λένε σε αναρίθμητα σχόλια, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επίσημα έγγραφα προς τις ρυθμιστικές αρχές, με αφορμή την τρέχουσα επενδυτική έκρηξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) – μια έκρηξη που ενδέχεται κάλλιστα να αποδειχθεί φούσκα.

Τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να αγνοούνται για πάντα. Για όσους είναι πολύ νέοι ώστε να θυμούνται την κατάρρευση των εταιρειών του Διαδικτύου (dot-com) στις αρχές της δεκαετίας του 2000 – κατηγορία στην οποία, υποθέτω, ανήκουν σχεδόν όλοι οι σημερινοί ηγέτες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης –, η επενδυτική φρενίτιδα των τελών της δεκαετίας του 1990 προσφέρει σημαντικά διδάγματα.

Παρατηρούμε την ίδια κυκλική χρηματοδότηση στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Anthropic αγοράζει υπολογιστική ισχύ – η οποία βασίζεται σε μικροτσίπ της Nvidia – από μια εταιρεία στην οποία η Nvidia είναι σημαντικός επενδυτής. Η Microsoft έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην OpenAI, ενώ ταυτόχρονα της «πουλά» υπηρεσίες cloud μέσω του τμήματος Azure. Πρόκειται για περίπτωση χρηματοοικονομικής καινοτομίας; Ή μήπως για έναν μηχανισμό «άνθησης και κατάρρευσης» (boom-and-bust) που είναι μη βιώσιμος;

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Εκτιμάται ότι, για να δικαιολογηθούν τα τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, θα απαιτηθούν ετήσια έσοδα άνω των 2,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030. Αυτές οι ταμειακές ροές πρέπει να προέρχονται από πελάτες που πληρώνουν για τη χρήση υπηρεσιών ΤΝ, με στόχο την αύξηση των δικών τους εσόδων – κάτι που, σε γενικές γραμμές, σημαίνει περικοπή εξόδων (κυρίως μισθολογικών) από τα αποτελέσματά τους.

Ωστόσο, η αφαίρεση τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τη μισθολογική δαπάνη στη Δύση θα προκαλούσε κοινωνική αναταραχή. Δεδομένου, μάλιστα, του τρέχοντος όγκου του ιδιωτικού χρέους, είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει μια χρηματοοικονομική κατάρρευση. Εναλλακτικά, οι αγορές ενδέχεται να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι εταιρείες ΤΝ αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, οπότε η αλληλουχία των γεγονότων θα αντιστραφεί: μια ενδεχομένως πρωτοφανής χρηματοοικονομική κατάρρευση, η οποία θα οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή.

Χρησιμοποιώ τον όρο «πρωτοφανής» για δύο λόγους. Πρώτον, η έκθεση στο χρέος σήμερα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι το 2001, γεγονός που καθιστά την κατάσταση πιο παρόμοια με την περίοδο που προηγήθηκε της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Δεύτερον, ο πλούτος σήμερα είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος στον τομέα της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών.

Αν ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αποφασίσει να σταματήσει τη χρηματοδότηση της τεχνητής νοημοσύνης, θα απελευθερωθούν άραγε κεφάλαια για επενδύσεις σε άλλους τομείς – όπως στην παραγωγική οικονομία ή στην απασχόληση των νέων; Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέτει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο των φιλοδοξιών του ενόψει της προεδρίας του στην G20 το 2027, η ατζέντα του οφείλει να περιλαμβάνει την ασφάλεια, τα πρότυπα και τον σχεδιασμό για την αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης.

Η Τσι Ονούρα είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος στο Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και πρόεδρος της Επιτροπής Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Βουλής των Κοινοτήτων