Τραγωδία δίχως τέλος στην Κρήτη

Ναυάγιο με τρία περιστατικά με λέμβους που μετέφεραν μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης.Στο σημείο έσπευσε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι διασωθέντες. Το πλωτό περιπολικό μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης τους διασωθέντες και τις σορούς. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026 (EUROKINISSI)

Με τουλάχιστον 22 νεκρούς μετανάστες, δεκάδες διασωθέντες και νέες επιχειρήσεις να καταγράφονται μέσα σε λίγες ώρες, η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δραματικές στιγμές της φετινής μεταναστευτικής κρίσης. Τα δύο πολύνεκρα περιστατικά νότια του νησιού έρχονται την ώρα που οι αφίξεις από τη Λιβύη καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση, ξεπερνώντας ήδη τα επίπεδα ολόκληρου του 2025.

Η θάλασσα της Κρήτης έγινε το τελευταίο 24ωρο ξανά τόπος τραγωδίας, με τις λιμενικές Αρχές να καλούνται σε διαφορετικά περιστατικά να προχωρήσουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σώζοντας σχεδόν 200 άτομα και εντοπίζοντας 21 σορούς.

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Πιο συγκεκριμένα, χθες νωρίς το πρωί ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια δυτικά – νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων λέμβο με επτά σορούς. Διευκρινίζεται πως από το απόγευμα του Σαββάτου οι λιμενικές Αρχές είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη βάρκας με επιβαίνοντες μετανάστες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή έξι ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων. Τότε ρυμουλκό σκάφος κατάφερε να περισυλλέξει 28 πρόσφυγες και μετανάστες – όλοι υπήκοοι Σουδάν – και μία σορό άντρα. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε πως στη βάρκα που βρίσκονταν οι μετανάστες υπήρχαν κι άλλες σοροί, ωστόσο οι πολύ κακές καιρικές συνθήκες έκαναν εξαιρετικά επικίνδυνες τη ρυμούλκηση και την περαιτέρω περισυλλογή.

Σε κρίσιμη κατάσταση

Οπως σημειώνουν στελέχη του Λιμενικού στο νησί, ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο πρόσφυγες και μετανάστες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

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Πάντως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι επιβαίνοντες ξεκίνησαν το πρωί της περασμένης Τρίτης ή Τετάρτης, που σημαίνει πως έμειναν στη θάλασσα για τουλάχιστον πέντε μέρες, με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα αποθέματά τους σε νερό, τρόφιμα αλλά και καύσιμα. Μάλιστα, ο καθένας για το ταξίδι προς τον… θάνατο είχε πληρώσει από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης.

Με διαφορά λίγων ωρών, μία ακόμη ναυτική τραγωδία αποκαλύφθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αυξάνοντας κι άλλο τον αριθμό των θυμάτων. Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, λοιπόν, ενημερώθηκαν οι λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, του Κόκκινου Πύργου και των Καλών Λιμένων για την ύπαρξη λέμβου σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Στο σημείο μετέβη ένα παραπλέον φορτηγό πλοίο σημαίας Μαρόκου, το οποίο περισυνέλεξε 18 αλλοδαπούς – 11 άνδρες, 6 γυναίκες και 1 ανήλικο. Στην περιοχή κατέπλευσε και ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, στο οποίο μετεπιβιβάστηκαν οι διασωθέντες. Στη συνέχεια, οι λιμενικοί εντόπισαν και περισυνέλεξαν τη λέμβο μεταφοράς των αλλοδαπών, μέσα στην οποία εντοπίστηκαν 13 σοροί – 12 άντρες και 1 γυναίκα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού τρεις εκ των διασωθέντων, μεταξύ αυτών κι ένας ανήλικος, διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Σπηλίου και έπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αργά το απόγευμα ο ένας υπέκυψε στα τραυματά του.

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Οι διαδρομές

Σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης αναφέρει πως τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε σειρά ναυαγίων ανοικτά των ακτών της Σενεγάλης και της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, υπενθυμίζοντας με τραγικό τρόπο τους θανάσιμους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις διαδρομές του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Στο μεταξύ, ο αριθμός των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη από την αρχή του έτους μέχρι και την 1η Νοέμβρη έφτασε τις 22.609, βάσει των στοιχείων της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αυτός ο αριθμός σαφώς θα είναι πιο αυξημένος, άλλωστε, ήδη εκφράζονται φόβοι πως οι καραβιές θα συνεχίζουν να φτάνουν, έχοντας σύμμαχο την καλοκαιρία αλλά και τη στάση της Λιβύης, η οποία εμφανίζεται απρόθυμη να συνεργαστεί.