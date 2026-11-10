Πληροφορίες από το διάστημα στο κράνος του οπλίτη

Τα εγκαίνια της Διοίκησης Επιχειρήσεων Διαστήματος πραγματοποίησε, χθες, στην αεροπορική βάση Δεκέλειας ο Νίκος Δένδιας. Ανοίγοντας, έτσι, κι επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στη διαστημική παρουσία της χώρας, με εθνικό έλεγχο των επικοινωνιών και δυνατότητες συλλογής πληροφοριών, ώστε τα στοιχεία από τους δορυφόρους και τα ραντάρ να φτάνουν μέχρι τον ίδιο τον μαχητή – έως και τη διόπτρα στο κράνος του οπλίτη, όπως είχε περιγράψει ο ίδιος στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» (στις 31/10).

Στην ομιλία του στα εγκαίνια, ο υπουργός Αμυνας χαρακτήρισε το Διάστημα «νέο πεδίο επιχειρήσεων», επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή του αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την επιχειρησιακή αυτονομία της χώρας.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις που είχε στις στρατιωτικές επικοινωνίες η απώλεια πρόσβασης σε διαστημικές δυνατότητες.

«Μέχρι σήμερα, αγοράζουμε αυτές τις υπηρεσίες από ξένους και αυτό, βεβαίως, δεν αρκεί», ανέφερε, εξηγώντας πως η χώρα έχει ήδη αποκτήσει 16 οπτικούς δορυφόρους χαμηλής τροχιάς διττής χρήσης, ενώ προβλέπεται η απόκτηση ακόμη 12, μεταξύ των οποίων δορυφόροι οπτικής παρατήρησης, συλλογής ηλεκτρονικών σημάτων και ραντάρ συνθετικού ανοίγματος.

Απουσίες στο Δουβλίνο

Ενα διήμερο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, θα περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Δουβλίνο, σε δύο διαδοχικές ευρωπαϊκές συνόδους, όπου η μεγαλύτερη είδηση τώρα είναι περισσότερο το ποιον… δεν θα δει, παρά το ποιους θα συναντήσει. Τι εννοώ;

Η Ιρλανδία θα φιλοξενήσει κατ’ αρχάς την 9η Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) την Πέμπτη, όπου ο Μητσοτάκης θα βρεθεί σε ένα τραπέζι με σχεδόν 50 ηγέτες, μέλη και μη μέλη της ΕΕ, ενώ σχεδιάζει κι ένα δίωρο διμερών και άτυπων επαφών στο περιθώριο της Συνόδου.

Αυτόν που δεν θα δει, όμως, είναι τον Ερντογάν. Μία ακόμη ευκαιρία για συνάντηση των δύο θα πάει στον βρόντο αφού, αν και μέλος της ΕΠΚ, ο τούρκος πρόεδρος δεν εμφανίζεται ορεξάτος να παραστεί στη φετινή, αφού έχει και τη δικαιολογία της Συνόδου Ηγετών της COP31 που είναι προγραμματισμένη για τις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αττάλεια, με οικοδεσπότη, δηλαδή, τον τούρκο πρόεδρο. Εάν, βεβαίως, ο Ερντογάν ήθελε διακαώς να πάει και στο Δουβλίνο, λύση θα βρισκόταν, αλλά μάλλον δεν καίγεται πολύ.

Κι έτσι θα αποφευχθούν τυχόν άβολα τετ α τετ στους διαδρόμους, νομίζω τα αποφύγαμε αυτή τη φορά…

Ο Δεκέμβρης των «γαλάζιων» βιβλίων

Είχαμε ήδη σημειώσει στο ημερολόγιο τη 10η Δεκεμβρίου για την παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής. Μας προέκυψε και νέα «γαλάζια» σύναξη για παρουσίαση, όμως, σχεδόν μία εβδομάδα μετά, τη 16η Δεκεμβρίου, οπότε κι αναμένεται η σχετική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Divani Caravel για το νέο βιβλίο του Αδωνη Γεωργιάδη, που τιτλοφορείται «Βυζάντιον».

Οι πληροφορίες λένε, μάλιστα, πως έχει καλέσει ως ομιλητή τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον υπουργό που χειρίζεται την ηρεμία των «νερών» με την Αγκυρα, επιλογή που τη λες και συμβολική…

Η αιχμηρή αποτίμηση Βενιζέλου

«Ο Νίκος με το βιβλίο του θέτει το ζήτημα των επόμενων εκλογών και των επόμενων κυβερνήσεων». Με αυτή τη φράση συνόψισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος το νέο βιβλίο του πρώην υπουργού και καθηγητή Νίκου Χριστοδουλάκη, στη χθεσινή παρουσίασή του, που έφερε κοντά το όλον ΠΑΣΟΚ, μαζί με μια… δόση από το παλιό κόμμα.

Είδαμε εκεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Τάσο Γιαννίτση, έως τον Χρήστο Σπίρτζη και τον Στέφανο Τζουμάκα. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «Μετά τα Μνημόνια: Οι Χαμένες Ευκαιρίες».

Οπότε ο Βενιζέλος στην ομιλία του έκανε μια ευρύτερη πολιτική αποτίμηση της μεταμνημονιακής περιόδου, ασκώντας σαφέστατη κι αιχμηρή κριτική στην κυβερνητική διαχείριση. Κατά τον ίδιο, η βιαστική επιστροφή στην «κανονικότητα» εμπόδισε τη χώρα να αφομοιώσει τα διδάγματα της κρίσης και να αξιοποιήσει τις μεγάλες ευκαιρίες που ακολούθησαν. Ως βασικό λόγο για την απώλεια αυτής της ευκαιρίας υπέδειξε τη λειτουργία των θεσμών, κάνοντας ευθεία αναφορά στις υποκλοπές, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε για επτά χρόνια διαρκούς θεσμικής σύγκρουσης, που κράτησαν τη χώρα απασχολημένη με ζητήματα κράτους δικαίου και λειτουργίας της Δικαιοσύνης, της Βουλής και των Ανεξάρτητων Αρχών.

Εξίσου αιχμηρός ήταν για την οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός έχει αναλάβει ρόλο «αυτόματου πιλότου», διαβρώνοντας τα εισοδήματα και διευρύνοντας τις ανισότητες. Επέκρινε, επίσης, την κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων και την αδυναμία αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Το πολιτικό ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι αν όσα δεν έγιναν από το 2019 έως το 2027 μπορούν να γίνουν καλύτερα από το 2027 και μετά. Και μάλιστα με περισσότερη «συναίνεση, διορατικότητα και αποτελεσματικότητα».