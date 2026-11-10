Επιχείρηση «Αχυράνθρωποι»: Η ραχοκοκαλιά της απάτης εκατομμυρίων

Ως ένα «διπλό μπλοκ» αρχηγών, που περιελάμβανε από τη μια λογιστές και δικηγόρους ως «επιχειρησιακούς συναρχηγούς» και από την άλλη τους οικονομικά επωφελούμενους ή αλλιώς «ηθικούς συναρχηγούς», περιγράφεται από τις Αρχές η «κεφαλή» του κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη κατά του Δημοσίου και φοροδιαφυγή, δημιουργώντας χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.

Το κύκλωμα εξάρθρωσε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, την Παρασκευή, σε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αχυράνθρωποι» και ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται ηχηρά ονόματα του κλάδου της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

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Ο φάκελος

Στον φάκελο της υπόθεσης, μέρος του οποίου είδαν «ΤΑ ΝΕΑ», αναφέρεται ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν για πάνω από πέντε χρόνια και είχε πάνω από 1.200 μέλη, ενώ φέρεται να υπήρχαν τέσσερις μεγάλες υποομάδες του κυκλώματος.

Οπως περιγράφεται, σε καθεμία από αυτές δραστηριοποιούνταν μέλη με διακριτούς ρόλους. Ειδικότερα, φέρεται πως δρούσαν τέσσερις κατηγορίες μελών: αρχικά υπήρχαν αρχηγικά μέλη – δικηγόροι και λογιστές που εκτιμάται ότι είχαν ως ρόλο τόσο τη στρατολόγηση αχυρανθρώπων – μπροστινών έναντι πενιχρών αμοιβών, όσο και την τοποθέτηση αυτών στον ρόλο του διαχειριστή εταιρειών – βιτρίνα που ίδρυαν.

Αυτό θεωρείται πως το έκαναν έναντι υψηλής μηνιαίας αμοιβής και με σκοπό να κρύψουν τα ίχνη των πραγματικών διαχειριστών των συνολικά 917 εταιρειών που αποκαλύφθηκαν. Ο αριθμός των διαχειριστών, σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, ξεπερνάει τους 730.

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Οι τελευταίοι είναι αυτοί που φέρεται να κινούσαν τα νήματα και να καρπώνονταν το οικονομικό όφελος από τη δαιδαλώδη κομπίνα του κυκλώματος, δηλαδή από τη μη αποπληρωμή οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο.

Επειτα, σύμφωνα πάντα με τον φάκελο, στις επιχειρήσεις φέρεται να υπήρχαν υπεύθυνοι – εργαζόμενοι με αυξημένα καθήκοντα, που ήταν άτομα εμπιστοσύνης των αρχηγικών μελών του κυκλώματος και επιφορτισμένα με τη λειτουργία των καταστημάτων, τις εισπράξεις και την απόδοση ποσών, τις συνεντεύξεις και προσλήψεις υπαλλήλων κ.ά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τους «Ράμπο» του οικονομικού εγκλήματος, κάποιοι εξ αυτών αρνούνταν να κατονομάσουν τους πραγματικούς διαχειριστές των εταιρειών και δήλωναν στις Αρχές τηλέφωνα επικοινωνίας που είχαν φραγή εισερχόμενων κλήσεων, «δείχνοντας» προς την κατεύθυνση των αχυρανθρώπων.

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Ειδική αναφορά γίνεται στους τελευταίους, οι οποίοι βαρύνονταν με εκατομμύρια ευρώ σε οφειλές. Το κύκλωμα φαίνεται πως επέλεγε οικονομικά ευάλωτα και ηλικιωμένα άτομα, όπως και εξαρτημένους και καρκινοπαθείς, ενώ γίνεται αναφορά μέχρι και σε ανθρώπους που είχαν φύγει από τη ζωή.

Ο ρόλος αυτών των «μπροστινών» ήταν ότι υπέγραφαν έγγραφα έναντι μικρής αμοιβής. Στα έγγραφα της υπόθεσης περιγράφεται ότι έτσι δημιουργήθηκε μια δεξαμενή αχυρανθρώπων – ο βασικός τους πυρήνας θεωρείται ότι ήταν 80 άτομα –, με τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να έχουν τους κωδικούς Taxisnet και να επιλέγουν διαφορετικούς «συνδυασμούς» αχυρανθρώπων για την ίδρυση εταιρειών – βιτρίνα.

Ποινική δίωξη

Επισημαίνεται ότι για την υπόθεση ασκήθηκε ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων, όπως – κατά περίπτωση – για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία εις βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Συνολικά συνελήφθησαν 18 άτομα – δύο εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες. Στο μεταξύ, η ΑΑΔΕ γνωστοποίησε χθες ότι δύο κεντρικά πρόσωπα, τα οποία ερευνώνται στο πλαίσιο της υπόθεσης, αναζητούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή και την ΕΛ.ΑΣ. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ξεκινήσουν να απολογούνται από σήμερα.