MyEOPYY: Αντιδράσεις γιατρών για την αξιολόγηση με «αστεράκια»

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των ιδιωτών γιατρών για το νέο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μέσω της εφαρμογής myEOPYY, το οποίο έχουν πλέον στη διάθεσή τους οι πολίτες ώστε να βαθμολογούν ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα με «αστεράκια».

Στο πλαίσιο αυτό η Ενωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ (ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ) κάνει λόγο για μετατροπή της ιατρικής φροντίδας σε έναν επιφανειακό «διαγωνισμό δημοφιλίας», που προσβάλλει την επιστημονική κοινότητα.

Αναλυτικότερα και σε μία ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωσή της, η Ενωση υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η «ικανοποίηση του ασθενούς από τις υποδομές ή την ευγένεια της γραμματείας είναι σεβαστή, αλλά δεν αποτελεί μέτρο της επιστημονικής ικανότητας του ιατρού. Η ποιότητα της περίθαλψης κρίνεται από την ορθότητα των διαγνωστικών αποφάσεων, την ασφάλεια και τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα».

Μάλιστα, οι εκπρόσωποι των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ ιατρών προειδοποιούν ότι με τα νέα δεδομένα αυξάνεται ο κίνδυνος αμυντικής ιατρικής και υπερσυνταγογράφησης. Και αυτό διότι, όπως αναλύουν, ένα σύστημα βασισμένο σε υποκειμενικές κρίσεις τιμωρεί τον ιατρό που αρνείται να ενδώσει σε αιτήματα για περιττές εξετάσεις ή αδικαιολόγητη συνταγογράφηση. Αυτό ενθαρρύνει την αμυντική ιατρική και επιβαρύνει οικονομικά το σύστημα υγείας.

Και προσθέτουν με νόημα ότι «η επιστημονική κρίση του ιατρού, όπως κατοχυρώνεται από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, δεν τίθεται σε ψηφοφορία. Καμία υποκειμενική βαθμολογία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αυτοτελές κριτήριο για κυρώσεις, οικονομικές περικοπές ή αποκλεισμό από συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ».

Αναστολή

Η Ενωση ζητά επανεξέταση και αναστολή του παρόντος συστήματος, τονίζοντας ότι «αντί να δαπανώνται ευρωπαϊκοί πόροι για την καταγραφή εντυπώσεων (π.χ. άνεση χώρων, προσβασιμότητα), η Πολιτεία οφείλει να αξιολογηθεί η ίδια για τις ελλείψεις προσωπικού, τους μεγάλους χρόνους αναμονής και τις χαμηλές αποζημιώσεις που καθορίζει».

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η έντονη διαφωνία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), που εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στο νέο μοντέλο αξιολόγησης. Οπως, δε, υποστήριζαν σε εκείνη την πρώτη ανακοίνωση οι εκπρόσωποί της, η επιστημονική επάρκεια και η ποιότητα της ιατρικής φροντίδας δεν μπορούν να αποτυπωθούν μέσα από μια διαδικασία βαθμολόγησης που παραπέμπει σε πρακτικές αξιολόγησης εμπορικών υπηρεσιών και προϊόντων.