Κυριάκος Πιερρακάκης στα «ΝΕΑ»: «Να διασφαλίσουμε ότι κάθε ευρώ αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό»

Η χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών βρέθηκε στο επίκεντρο του Eurogroup - Χρειάζεται «ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων εκεί όπου ήδη υπάρχουν»

Στο φόντο ενός «ιδιαίτερα πιεστικού χρονοδιαγράμματος» οι ευρωπαίοι ηγέτες ενδέχεται να καταλήξουν σε μια συμφωνία – πακέτο για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ και για την πλήρωση δύο ακόμη κορυφαίων θέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

«Είναι πιθανό και οι τρεις διορισμοί να εξεταστούν από κοινού σε επίπεδο ευρωπαίων ηγετών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συναίνεσης», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, στην οποία οι υπουργοί Οικονομικών της Ισπανίας και της Ολλανδίας παρουσίασαν επισήμως τους υποψηφίους τους για την προεδρία της ΕΚΤ, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και Κλάας Κνοτ αντίστοιχα.

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Οπως είπε ο κ. Πιερρακάκης επιδιώκεται «ευελιξία και ταχύτητα» στην προσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία από τους ευρωπαίους ηγέτες πριν από το τέλος του έτους.

«Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν έχουμε μία κενή θέση, αλλά τρεις» είπε, χαρακτηρίζοντας το χρονοδιάγραμμα «ιδιαίτερα πιεστικό», καθώς η κ. Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει στις 7 Φεβρουαρίου. Οι δύο άλλες θέσεις που θα πρέπει να καλυφθούν αφορούν εκείνη της Ιζαμπέλ Σνάμπελ που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ και του Φίλιπ Λέιν, επικεφαλής οικονομολόγου της Τράπεζας.

Μια συμφωνία – πακέτο διευκολύνει ευρύτερους συμβιβασμούς, καθώς εκτός από τη Χάγη και τη Μαδρίτη που «στοχεύουν» στην προεδρία, άλλες χώρες – Γαλλία και Γερμανία – επικεντρώνονται στις άλλες θέσεις.

Η χρηματοδότηση των αμυντικών αναγκών βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο του Eurogroup, καθώς, αφενός η ανάγκη υψηλότερων και διατηρήσιμων επενδύσεων στην άμυνα και αφετέρου, το περιβάλλον ενισχυμένων δημοσιονομικών πιέσεων, καθιστούν «απολύτως απαραίτητο τον συντονισμό στην ΕΕ».

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Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα των «ΝΕΩΝ» και αφού κατέγραψε τις δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΕΕ, μεταξύ των οποίων και την αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε πως κάθε ευρώ αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό».

Όπως ανέφερε, η συζήτηση στο Eurogroup, η οποία έγινε σε διευρυμένη εκπροσώπηση των «27» υπουργών Οικονομικών, παρουσία του γγ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, κινήθηκε σε τέσσερα σημεία: Περισσότερες κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες, μεγαλύτερες επενδύσεις σε έρευνα και νέες τεχνολογίες, συνεχή υποστήριξη προς την Ουκρανία και ισχυρότερη συνεργασία ευρωπαϊκών και ουκρανικών αμυντικών βιομηχανιών, κινητοποίηση περισσότερωνιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι προτεραιότητες

Σε δεύτερο ερώτημα των «ΝΕΩΝ» για την ανάγκη νέων κοινών τρόπων χρηματοδότησης της άμυνας ξεκαθάρισε ότι χρειάζεται «ξεκλείδωμα των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων εκεί όπου ήδη υπάρχουν», ενώ από την πλευρά του ο αρμόδιος επίτροπος Βάλντις Ντομπρόβσκις ανέδειξε την ανάγκη αναπροσαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών με την ευχέρεια που δίνει η εθνική ρήτρα διαφυγής, η οποία παρέχει δημοσιονομική ευελιξία έως το 2028.

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«Δεδομένων όλων των προκλήσεων που αφορούν τη δημοσιονομική βιωσιμότητα είναι προφανώς σημαντικό τα κράτη – μέλη να προχωρήσουν σε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ώστε να μην οδηγηθούμε σε μόνιμα υψηλότερα ελλείμματα και χρέος» τόνισε.

Οσον αφορά το ζήτημα της επιπλέον ευελιξίας για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο κ. Ντομπρόβσκις τόνισε ότι η Κομισιόν δεν δίνει «επί του παρόντος πρόσθετες δημοσιονομικές ευελιξίες», προσθέτοντας ότι η Επιτροπή εξετάζει πώς μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κρατών – μελών σχετικά με την υφιστάμενη ευελιξία, «ποιου είδους επενδυτικές δαπάνες μπορούν να υπαχθούν στο πλαίσιο ευελιξίας για την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

Από την πλευρά του, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «κάθε σχετική συζήτηση που έχει προκύψει κινείται εντός του πλαισίου των υφιστάμενων κανόνων».