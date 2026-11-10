H Μάλτα μπλόκαρε τη συμφωνία για τους νέους φόρους στα τσιγάρα

Χωρίς συμφωνία για την αύξηση της φορολογίας στα τσιγάρα και τα νέα προϊόντα νικοτίνης ολοκληρώθηκε χθες η συνεδρίαση του ECOFIN στις Βρυξέλλες, με τον επίτροπο της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις να δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας.

Οπως δήλωσε μετά τη συνεδρίαση του ECOFIN o υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Σάιμον Χάρις, 26 από τα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφωνούν στην ανάγκη θέσπισης ελάχιστης φορολόγησης των προϊόντων καπνού.

Πρόσθεσε ότι, προς το παρόν, μόνο η Μάλτα δεν παρέχει τη στήριξή της. Αν και χαρακτήρισε την εξέλιξη «εξαιρετικό επίτευγμα», υπενθύμισε ότι η φορολογική πολιτική απαιτεί ομοφωνία, καλώντας τα κράτη – μέλη να αποδείξουν ότι μπορούν να ασκούν αυτή την αρμοδιότητα με υπευθυνότητα.

Επίσης ανέφερε ότι υπήρξε συμφωνία επί της αρχής να ενταχθούν τα σακουλάκια νικοτίνης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο φορολόγησης των προϊόντων καπνού.

Αντίθετα, συμφωνία επιτεύχθηκε για την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από τρίτες χώρες.

Οι αλλαγές προβλέπουν την κατάργηση του ορίου των 150 ευρώ για τη χρήση του συστήματος ενιαίας θυρίδας εισαγωγών (IOSS), καθώς και την επέκταση των κανόνων ΦΠΑ σε ορισμένες πωλήσεις αγαθών από τελωνειακές αποθήκες.

Ο προϋπολογισμός

Από την 1η Ιουλίου 2028, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες εκτός ΕΕ θα αναλαμβάνουν την ευθύνη είσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ για τις πωλήσεις τους προς ευρωπαίους καταναλωτές.

Παράλληλα, θα πρέπει κατά κανόνα να ενσωματώνουν στην τελική τιμή αγοράς τον ΦΠΑ και τις τελωνειακές επιβαρύνσεις, ώστε οι αγοραστές να γνωρίζουν εξαρχής το συνολικό κόστος της παραγγελίας.

Στο τραπέζι της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN θα βρεθεί ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2027. Στόχος της συνεδρίασης είναι να επιτευχθεί συμφωνία. Θα είναι ο έβδομος και τελευταίος ετήσιος προϋπολογισμός στο πλαίσιο του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027.