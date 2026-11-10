Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ για καινοτόμες επιχειρήσεις

Στην ευρωπαϊκή μάχη για τη δημιουργία τεχνολογικών κολοσσών μπαίνει η Ελλάδα επενδύοντας 120 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία European Tech Champions της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Στόχος είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων που αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, ώστε να αποκτήσουν διεθνή παρουσία και να ανταγωνιστούν τους τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ και της Ασίας.

Η Ελλάδα είναι μία από τις έξι χώρες, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και την Ισπανία, που συμμετέχουν στο πρώτο στάδιο του κοινού επενδυτικού ταμείου, με δεσμευμένα κεφάλαια περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η ευρύτερη ευρωπαϊκή συμμαχία επιδιώκει να κινητοποιήσει επενδύσεις έως 80 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος χρηματοδότησης 200 εκατ. ευρώ ανά επένδυση. Τα ελληνικά κεφάλαια θα προέλθουν από τον τακτικό προϋπολογισμό. Οπως δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, «η επόμενη μεγάλη μάχη για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα δοθεί στην τεχνολογία». Η πρωτοβουλία έχει ήδη στηρίξει περισσότερες από 50 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εκ των οποίων 16 έχουν αποκτήσει αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ.

HELLENiQ ENERGY: Eνισχύει τη θέση της

Βασικό πυλώνα για την εδραίωσή της στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί η Ρουμανία για την HELLENiQ Renewables (θυγατρική του Ομίλου HELLENiQ ENERGY) η οποία ενισχύει τη θέση της σε ΑΠΕ με το αιολικό πάρκο 96 MW στο Γκαλάτσι να τίθεται σε εμπορική λειτουργία το 2027. Επιπλέον έργα 153 MW αναμένεται να μπουν επίσης στο σύστημα εντός του 2026 με την εγκατεστημένη ισχύ στη χώρα να ξεπερνά τα 300 MW.

Στόχος της εταιρείας είναι τουλάχιστον 500 MW μπαταριών μέσα στην επόμενη τριετία μέσω υβριδικών έργων, αλλά και αυτόνομων έργων αποθήκευσης. Η HELLENiQ Renewables έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών της Ρουμανίας, μέσω έργων ηλιακής και αιολικής ενέργειας, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης.

Το χαρτοφυλάκιο της Ρουμανίας διαθέτει φωτοβολταϊκά πάρκα και ήδη έχουν τεθεί σε λειτουργία τα πρώτα δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 58 MW στη Nότια Ρουμανία (Τελεορμάν και Oλτ). Τα έργα αυτά αποτελούν μέρος στρατηγικής συμφωνίας του 2023 με τη METLEN για συνολικά 211 MW.

Τα υπόλοιπα δύο έργα της ίδιας συμφωνίας, ισχύος 153 MW, αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του έτους 2026. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή αιολικού πάρκου ισχύος 96 MW στην κοιλάδα/περιοχή του Γκαλάτσι στη Bορειοανατολική Ρουμανία.

Μήνυση Πιτσιλή για διαρροή πληροφοριών

Στη Δικαιοσύνη προσέφυγε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», ενώ παράλληλα διέταξε Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η παρέμβασή του έγινε μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη την ώρα που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη οι έρευνες για το κύκλωμα με τις εταιρείες-φαντάσματα και τα εκατομμύρια ευρώ απλήρωτων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου δημοσιεύθηκαν σε ιστοσελίδα πληροφορίες για δύο επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης που εξακολουθούν να αναζητούνται, καθώς και τα ονόματα στελεχών της ΑΑΔΕ που συντόνιζαν την επιχείρηση.

Ο Γιώργος Πιτσιλής υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και υπόθαλψης εγκληματία. Παράλληλα, ενημέρωσε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή της Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δύο επιχειρηματιών.

Μπαράζ τραπεζικών εξαγορών

Ανακατατάξεις εγκυμονεί η επόμενη περίοδος για τον ιταλικό τραπεζικό τομέα, καθώς η Banco ΒΡΜ έλαβε τη Δευτέρα πρόταση για συγχώνευση με τη θυγατρική της Credit Agricole στην Ιταλία. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η Intesa Sanpaolo SpA όρισε ημερομηνία έναρξης για την υποβολή προσφοράς εξαγοράς της Banca Monte dei Paschi DI Siena SpA.

Εφόσον ολοκληρωθούν, οι εν λόγω συναλλαγές θα οδηγήσουν στην αποχώρηση από την αγορά δύο τραπεζών – της BPM και της Monte Paschi. Ως πιθανοί στόχοι θα απομείνουν πλέον μόνο μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που ενδέχεται να στρέψει το ενδιαφέρον των επίδοξων αγοραστών προς τον ασφαλιστικό τομέα και τη μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου, την Assicurazioni Generali SpA, που διατηρεί θυγατρική και στην Ελλάδα.

Τα δανεικά με IRIS

Τη λειτουργία Request to Pay προσθέτει στο IRIS η Πειραιώς, δίνοντας στους πελάτες της τη δυνατότητα να ζητήσουν από άλλο πελάτη της τράπεζας τη μεταφορά χρημάτων μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών. Ο χρήστης της υπηρεσίας, ιδιώτης ή επαγγελματίας, μπορεί να αποστέλλει αίτημα πληρωμής για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, χρησιμοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή τον ΑΦΜ του παραλήπτη. Ο παραλήπτης θα ενημερώνεται με σχετική ειδοποίηση από την εφαρμογή της Πειραιώς στο κινητό του και θα πραγματοποιεί την πληρωμή με ένα κλικ, μέσω του IRIS.