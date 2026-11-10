Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αυξάνονται έως 24 ευρώ τον μήνα οι εισφορές το 2027 – Όλα τα νέα ποσά

Με αύξηση περίπου 3,5% έως 3,8% αναμένεται να αναπροσαρμοστούν οι ασφαλιστικές εισφορές – Αναλυτικά παραδείγματα για κάθε κατηγορία

Κλείδωσαν οι αυξήσεις στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες θα ακολουθήσουν την αύξηση του πληθωρισμού και το 2027.

Με βάση το σενάριο για πληθωρισμό 3,5% το 2026, οι ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών θα αυξηθούν από την 1η Ιανουαρίου 2027 κατά περίπου 9 έως 24 ευρώ τον μήνα.

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Ειδικότερα, η εισφορά της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση και υγεία θα διαμορφωθεί στα 259,55 ευρώ, από 250,77 ευρώ σήμερα, ενώ στη δεύτερη κατηγορία θα ανέλθει στα 311,46 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία θα φτάσει τα 373,25 ευρώ, στην τέταρτη τα 448,64 ευρώ και στην πέμπτη τα 537,63 ευρώ.

Για τους ασφαλισμένους της έκτης και υψηλότερης κατηγορίας, η μηνιαία εισφορά θα αυξηθεί στα 699,51 ευρώ, από 675,87 ευρώ το 2026.

Σε ετήσια βάση, η πρόσθετη επιβάρυνση θα κυμανθεί από περίπου 105 ευρώ για την πρώτη κατηγορία έως 284 ευρώ για την έκτη, επιβεβαιώνοντας ότι η επιλογή του πληθωρισμού ως βάσης αναπροσαρμογής περιορίζει το κόστος για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε σχέση με την εφαρμογή του δείκτη μισθών.

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Επισημαίνεται ότι το 2027 με το ποσοστό του πληθωρισμού και όχι με βάση τον δείκτη μεταβολής μισθών θα επιβαρυνθούν οι ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, που θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένες εισφορές από το νέο έτος (στο τέλος Ιανουαρίου).

Με διάταξη που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας για τις εργασιακές σχέσεις και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) προβλέπεται νέα αναστολή (για 3η διαδοχική φορά) της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών, μεταθέτοντας την ενεργοποίησή του για το 2028.

Με τον τρόπο αυτό απομακρύνεται το σενάριο μεγαλύτερης επιβάρυνσης των μη μισθωτών, που θα προέκυπτε εάν εφαρμοζόταν ο δείκτης μισθών.

Ετσι, με μια εκτιμώμενη αύξηση πληθωρισμού κατά 3,5%, η εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, που την επιλέγει το 80% των ασφαλισμένων, από 250,77 ευρώ που είναι τώρα θα φτάσει στα 259,5 ευρώ. Ακριβότερες θα είναι και οι εισφορές στις επόμενες ασφαλιστικές κατηγορίες, γεγονός που θα αναγκάσει κάποιους ασφαλισμένους να κατέβουν στην 1η και φθηνότερη κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αύξηση στις εισφορές για το 2027 θα είναι μεγαλύτερη από το 2,5% που ίσχυσε για φέτος.

Το σενάριο

Με βάση το επικρατέστερο σενάριο της αύξησης των εισφορών κατά 3,8% (με βάση τον πληθωρισμό), τα ποσά που θα κληθούν να καταβάλλουν από 1/1/2027 στον ΕΦΚΑ οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Στην 1η ασφαλιστική κατηγορία, από τα 250,77 ευρώ θα φτάσουν στα 259 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 9 ευρώ).

Στη 2η ασφαλιστική κατηγορία, από τα 300,93 ευρώ θα ανέβουν στα 311 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 11 ευρώ).

Στην 3η ασφαλιστική κατηγορία, από τα 360,63 ευρώ θα αυξηθούν στα 373,68 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση περίπου 13 ευρώ).

Στην 4η ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά των 433,47 ευρώ θα φτάσει στα 448 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 15 ευρώ).

Στην 5η ασφαλιστική κατηγορία, η εισφορά από 519,45 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 537 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 18 ευρώ).

Στην 6η ασφαλιστική κατηγορία, η μηνιαία εισφορά των 675,87 ευρώ σήμερα θα αυξηθεί στα 699 ευρώ (μηνιαία επιβάρυνση 24 ευρώ).