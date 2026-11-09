Βροχή κακών ειδήσεων για τον Ζελένσκι

Με την ουκρανική αεράμυνα να αντιμετωπίζει ελλείψεις, την ενεργειακή υποδομή της χώρας να δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα και τις διπλωματικές ισορροπίες να παραμένουν εύθραυστες, το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια νέα σειρά δυσμενών εξελίξεων.

Η δήλωση του γερμανού υπουργού Αμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι το Βερολίνο δεν μπορεί να διαθέσει επιπλέον συστήματα Patriot, σε συνδυασμό με την άρνηση της Μαρίν Λε Πεν να αποδεχθεί την πρόσκληση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να επισκεφθεί την Ουκρανία, αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ουκρανική πλευρά τόσο στο πεδίο της στρατιωτικής υποστήριξης όσο και στο πολιτικό μέτωπο. Την ίδια ώρα, η Γαλλία ζητά ενεργό ευρωπαϊκή συμμετοχή στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, ενώ η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Σύμφωνα με τον Μπόρις Πιστόριους, η Γερμανία έχει ήδη παραδώσει αρκετά συστήματα Patriot και μεγάλο αριθμό πυραύλων, με αποτέλεσμα νέες μεταβιβάσεις να δημιουργούν κενά στη δική της άμυνα. «Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα αυτή τη στιγμή», ανέφερε, καλώντας άλλες χώρες να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Η τοποθέτησή του έρχεται ενώ το Κίεβο ζητά την επιτάχυνση των παραδόσεων γερμανικών πυραύλων PAC-2, καθώς αντιμετωπίζει ελλείψεις σε αναχαιτιστικά μέσα ενόψει του χειμώνα.

Στο πολιτικό πεδίο, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε ότι οι Ευρωπαίοι θα εκπροσωπηθούν στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας, στις 10 και 11 Νοεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. «Κανείς δεν θα μιλήσει εξ ονόματός μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι καμία συμφωνία που επηρεάζει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν μπορεί να συζητηθεί χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Εν τω μεταξύ η Μαρίν Λε Πεν δεν σχεδιάζει τελικά να επισκεφθεί την Ουκρανία, παρά την πρόσκληση του προέδρου Ζελένσκι. Ο εκπρόσωπος της Εθνικής Συσπείρωσης Ζουλιέν Οντούλ επικαλέστηκε τις υποχρεώσεις της προεκλογικής εκστρατείας, προσθέτοντας ότι η ίδια θα συναντούσε ευχαρίστως τον ουκρανό πρόεδρο στο Παρίσι.

Η άρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις σχέσεις της με τη Μόσχα, ιδίως την επίσκεψή της στο Κρεμλίνο το 2017, σε μια περίοδο κατά την οποία η στάση απέναντι στον πόλεμο αποτελεί σημαντικό ζήτημα της γαλλικής προεδρικής εκστρατείας.

Την επικείμενη έναρξη νέου γύρου συνομιλιών στο Αμπου Ντάμπι σκιάζουν νέα πλήγματα. Στο Κίεβο, 172 drones και 36 βαλλιστικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, κατοικίες και γέφυρα στον Δνείπερο, με έναν νεκρό και οκτώ τραυματίες. Παράλληλα, επίθεση στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ άφησε περισσότερους από 600.000 ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Μόσχα ανακοίνωσε πλήγματα σε ενεργειακές και στρατιωτικές υποδομές, ενώ ουκρανικό drone σκότωσε έναν άνθρωπο στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.