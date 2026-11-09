Δεν φτάνει ο μισθός στους στρατούς της Ευρώπης – Το φαινόμενο της δεύτερης δουλειάς

Η ανάγκη για δεύτερη εργασία δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα, όπου οι χαμηλές αποδοχές, το αυξημένο κόστος ζωής και οι οικογενειακές υποχρεώσεις δημιουργούν ασφυκτικές συνθήκες για τους στρατιωτικούς.

Από την Ευρώπη μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οικονομική ανασφάλεια των στελεχών εξελίσσεται σε σημαντικό πρόβλημα για τη στελέχωση, τη διατήρηση του προσωπικού και τελικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των στρατών.

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Αφορμή για την ανάδειξη του προβλήματος αποτελεί η τελευταία έκθεση του ισπανικού Παρατηρητηρίου Στρατιωτικής Ζωής, σύμφωνα με την οποία ολοένα περισσότεροι στρατιωτικοί αναζητούν πρόσθετη απασχόληση εξαιτίας των ανεπαρκών αποδοχών τους.

Παρά τις αυξήσεις που δόθηκαν το 2025, οι μισθοί εξακολουθούν να θεωρούνται ανεπαρκείς, ενώ τα επιδόματα μετακινήσεων και διαμονής δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιακών αποστολών. Ιδιαίτερα επιβαρυντική είναι και η στεγαστική κρίση, καθώς οι μεταθέσεις αναγκάζουν αρκετούς στρατιωτικούς να διατηρούν δύο κατοικίες ή να μετακινούνται χωρίς τις οικογένειές τους.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στη Γερμανία, όπου η Bundeswehr αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού. Η προσπάθεια αύξησης της στρατιωτικής δύναμης προσκρούει στον ανταγωνισμό με την ιδιωτική αγορά εργασίας, στις αποχωρήσεις και στις ελλείψεις στελεχών. Η οικονομική ασφάλεια, οι συνθήκες υπηρεσίας και οι προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιλογή της στρατιωτικής σταδιοδρομίας.

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Στη Βρετανία, τα προβλήματα στέγασης, οι πιέσεις στο οικογενειακό εισόδημα και η δυσαρέσκεια για τις συνθήκες υπηρεσίας έχουν επίσης αναγνωριστεί ως παράγοντες που δυσκολεύουν τη διατήρηση των στρατιωτικών. Οι ελλείψεις προσωπικού προκαλούν ανησυχία, καθώς η χώρα επιδιώκει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φαινόμενο της δεύτερης απασχόλησης έχει καταγραφεί ακόμη και σε εν ενεργεία στρατιωτικούς που αναλαμβάνουν πρόσθετες εργασίες, για να ανταποκριθούν σε βασικές οικογενειακές υποχρεώσεις. Ερευνες σε στρατιωτικές οικογένειες αναδεικνύουν τη σημασία του δεύτερου εισοδήματος για την οικονομική τους επιβίωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου το κόστος κατοικίας είναι υψηλό.

Η ελληνική πραγματικότητα παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες, καθώς το θεσμικό πλαίσιο περιορίζει τη δυνατότητα ανάληψης αμειβόμενης ιδιωτικής εργασίας από τα εν ενεργεία στελέχη. Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες για στρατιωτικούς που καταφεύγουν σε περιστασιακές εργασίες, προκειμένου να συμπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα.

Σε μια εποχή αυξημένων αμυντικών απαιτήσεων, οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιληφθούν ότι η ενίσχυση των στρατών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους εξοπλισμούς και τους προϋπολογισμούς. Προϋποθέτει ανθρώπους με αξιοπρεπείς αποδοχές, αξιοπρεπή στέγαση και συνθήκες που τους επιτρέπουν να υπηρετούν χωρίς να αναζητούν δεύτερη δουλειά για να επιβιώσουν.