Ο Μελανσόν ψάχνει ψήφους πέρα από την Αριστερά

Απανωτές συναντήσεις, το πρωί με εκπροσώπους συνδικάτων και εργοδοτών, το απόγευμα με μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, θα έχει σήμερα ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο διάλογος θα «επιτρέψει να παρουσιαστούν συγκεκριμένες απαντήσεις στις προσδοκίες των Γάλλων», διαβεβαίωσε.

Η διασυνδικαλιστική επιτροπή στον χώρο της εκπαίδευσης, ωστόσο, έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα για γενική απεργία και διαδηλώσεις αύριο, ενώ τα οκτώ μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας έχουν ανακοινώσει ότι θα καθορίσουν τη στάση τους απόψε.

Νέες διαδηλώσεις «κατά της ακρίβειας, υπέρ της νεολαίας» πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο σε ολόκληρη τη Γαλλία, για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα και μόλις δύο ημέρες μετά τις συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις της Πέμπτης, σε ήρεμο γενικά κλίμα, αν και δεν έλειψαν ούτε αυτή τη φορά τα επεισόδια, στο τέλος πορειών, όπως στο Παρίσι, ή σε περιπτώσεις απαγορευμένων συγκεντρώσεων, όπως στη Λυών.

Η συμμετοχή ήταν μειωμένη, με τους διαδηλωτές να υπολογίζονται σε 146.000-250.000, αλλά η κοινωνική αναταραχή δεν δείχνει να υποχωρεί. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε το Σάββατο ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τη γαλλική προεδρία, το «επαναστατικό», όπως ο ίδιος το χαρακτήρισε, πρόγραμμά του, με στόχο την αναμόρφωση της οικονομίας και τον μετασχηματισμό της κοινωνίας. «Εχω να σας προτείνω μόνο ένα πράγμα: ήρθε η ώρα να αλλάξουν όλα», διακήρυξε ο 75χρονος, που πιθανόν να μονομαχήσει με τη Μαρίν Λε Πεν στον δεύτερο προεδρικό γύρο.

Πολλές δημοσκοπήσεις θέλουν τον Μελανσόν να προκρίνεται στον δεύτερο γύρο, πίσω από την ακροδεξιά υποψήφια, και να χάνει κατόπιν με τεράστια διαφορά. Αυτός είναι προφανώς και ο λόγος της προσπάθειας που έκανε το Σάββατο ο επικεφαλής της Ανυπότακτης Γαλλίας στο εκθεσιακό κέντρο του Μπουρζέ, στο Σεν-Σαν-Ντενί, ένα προπύργιο του κόμματός του βόρεια του Παρισιού, να ισορροπήσει σε δύο βάρκες: αν και διαβεβαίωσε ότι δεν έχει πρόθεση να «βάλει νερό στο κρασί του», ο Μελανσόν υιοθέτησε σαφώς λιγότερο συγκρουσιακή ρητορική, με την ελπίδα να αρχίσει να διευρύνει την εκλογική του απήχηση.

«Μη διερωτάσθε αν σας είμαι συμπαθής. Αναρωτηθείτε αν πιστεύετε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι λύσεις που προτείνουμε», δήλωσε ενώπιον 20.000 ενθουσιασμένων υποστηρικτών του. «Οι προεδρικές εκλογές δεν είναι διαγωνισμός ομορφιάς, γιατί τότε θα τις κερδίζαμε από τον πρώτο γύρο», αστειεύτηκε.

Γνωρίζοντας πως το μεγάλο του έρεισμα εξαντλείται ως επί το πλείστον μεταξύ των νέων και πως οι συνεχείς καταγγελίες της κυβέρνησης ότι υποκινεί βία και επεισόδια στους δρόμους έχουν ενισχύσει την αρνητική εικόνα που έχουν για αυτόν πολλοί ψηφοφόροι μεγαλύτερης ηλικίας, ο Μελανσόν έχει ζητήσει από τους υποστηρικτές του να «χαλάσουν τα κυριακάτικα οικογενειακά τραπέζια» ώστε να πείσουν «τον μπαμπά, τη μαμά, τη θεία…» να συνταχθούν με την προσπάθειά του.

Η ανταποκρίτρια της εφημερίδας «Le Monde» διαβεβαίωσε πως όλοι όσοι συνάντησε το Σάββατο στο Μπουρζέ επιδίδονται σε προεκλογική εκστρατεία στους κόλπους της οικογένειάς τους.

Ευρωσκεπτικιστής και πολέμιος της παγκοσμιοποίησης, ο Μελανσόν επανέλαβε το Σάββατο ότι η Γαλλία θα πρέπει να ακολουθεί πολιτική «μη ευθυγράμμισης» στη διεθνή διπλωματία.

Πυροδότησε όμως πολλές αντιδράσεις λέγοντας πως η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσε να περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις, ιδίως στην περιοχή του Ντονμπάς, όπου, όπως είπε, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του πληθυσμού.

«Ο Ζαν-Λικ Μελανσόν έγινε ουσιαστικά εκπρόσωπος του Κρεμλίνου», σχολίασε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό. Στενοί του συνεργάτες αναγκάστηκαν επίσης να υπερασπιστούν, χθες, την πρόθεσή του να κηρύξει «κατάσταση κοινωνικής έκτακτης ανάγκης» αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές, ώστε να εφαρμόσει με διατάγματα ορισμένα εμβληματικά μέτρα του προγράμματος «Ενα κοινό μέλλον», όπως το πάγωμα των τιμών των καυσίμων, η αύξηση του καθαρού κατώτατου μισθού στα 1.700 ευρώ και η επαναφορά του ορίου συνταξιοδότησης στα 62 έτη – «ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση», διαβεβαίωσε ο συντονιστής των Ανυπότακτων Μανουέλ Μπομπάρ.