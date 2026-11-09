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Η Αθήνα απαντά με ελληνικές άδειες και NAVTEX στις τουρκικές αξιώσειςΔιάβασε το άρθρο
Στην ταυτοποίηση και του τέταρτου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στη ληστεία και τον ξυλοδαρμό 20χρονου στον σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι...Διάβασε το άρθρο
Σύμφωνα με τη νέα αναγγελία το «Abeille Marengo» επιχειρεί στην ελληνική ΑΟΖ αποκλειστικά με ελληνικές άδειεςΔιάβασε το άρθρο
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα μηνύματα που έλαβε από τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και...Διάβασε το άρθρο
Μια νέα υπόγεια στρατιωτική εγκατάσταση, στην οποία φυλάσσονται βαλλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι cruise και συστήματα εκτόξευσης, παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν,...Διάβασε το άρθρο