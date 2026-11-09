Τι προκάλεσε τη σύγκρουση στην ΚΕΔΕ

Ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητούν κορυφαία ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη λειτουργία των δήμων, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενίσχυση των δήμων με νέο προσωπικό, την ενεργειακή αυτάρκεια, την πολιτική προστασία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ενισχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, το τοπικό κοινωνικό κράτος, την στέγαση κλπ. Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Ηταν ένα συνέδριο που τα είχε όλα, κυρίως όμως είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολιτικής αναμέτρησης. Μόνο που η αναμέτρηση ξέφυγε από τα όρια της θεμιτής αντιπαράθεσης και μετατράπηκε σε μια σύγκρουση χωρίς… φρένα. Στο επίκεντρο του συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που ολοκληρώθηκε προχθές στην Καλαμάτα, βρέθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας, με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα να την αμφισβητεί ανοιχτά και να ζητά να καταγραφεί ονομαστικά η ψήφος των συνέδρων, επικαλούμενος καταγγελίες για νοθεία. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό και κάπου εκεί, η αίθουσα μετατράπηκε σε πεδίο πολιτικής σύγκρουσης.

Η αντίδραση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ και πρώην δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Δημήτρη Καφαντάρη, με φωνές και προτροπές προς τον Δούκα να αποχωρήσει από το βήμα, έριξε ακόμη περισσότερο λάδι στη φωτιά.

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Η διοίκηση της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρο και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, απάντησε στις αιτιάσεις του δημάρχου Αθηναίων με εξίσου υψηλούς τόνους. Το αποτέλεσμα ήταν 213 ψήφοι υπέρ της δικής της πρότασης έναντι 111 της πρότασης Δούκα, κάνοντας τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ να μιλά για «πολιτική συντριβή» του δημάρχου Αθηναίων και απέρριψε κατηγορηματικά την ύπαρξη νοθείας.

Και μπορεί το συνέδριο να έληξε προχθές, ο πόλεμος των ανακοινώσεων όμως ξεκίνησε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του. Η παράταξη Δούκα με ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει την ηγεσία της ΚΕΔΕ «εξαπτέρυγο της κυβερνητικής πολιτικής.

Η ηγεσία της ΚΕΔΕ επιχειρεί χωρίς ίχνος ντροπής να υπερασπιστεί τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της και την άρνησή της να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των ψηφοφοριών του Συνεδρίου». Αμεση ήταν η απάντηση της πλευράς Κυρίζογλου, που έκανε λόγο για «θεσμικό κατήφορο» από την πλευρά Δούκα: «Ο δήμαρχος της Αθήνας μέσα σε δύο μέρες κατάφερε με την απαράδεκτη και αντιθεσμική συμπεριφορά του να ευτελίσει τον θεσμό της αυτοδιοίκησης».