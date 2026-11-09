Με «πατριωτική» ατζέντα στο καραμανλικό κάστρο

Τα μηνύματα Μητσοτάκη από τις Σέρρες σε μια εκστρατεία συσπείρωσης των παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ ενώ είναι ενεργό το ρήγμα με τον Καραμανλή

Παραλήπτες μέσα και έξω από τη ΝΔ, ακόμα εντός και εκτός συνόρων, επεδίωξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχουν τα «μηνύματά» του εκ Σερρών, όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο, επενδύοντας και στους συμβολισμούς, τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη επίσκεψη στην πόλη σε διαφορετικές τότε ενδοπαραταξιακές συνθήκες.

Με ενεργή την εκστρατεία συσπείρωσης παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ και ταυτόχρονα ενεργό το ρήγμα με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ο Μητσοτάκης επέστρεψε στο «κάστρο» των καραμανλικών με «πατριωτική» ατζέντα και αιχμές προς τα δεξιά του.

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Η περιοδεία προγραμματίστηκε με αφορμή τον εορτασμό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, πολιούχων των Σερρών και την επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων στη μητρόπολη βάσει της πρόσφατης συμφωνίας Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Σε αυτό επένδυσε επικοινωνιακά για να επιχειρήσει ένα ευρύτερο σινιάλο, το οποίο ερμηνεύτηκε από γαλάζιους ακόμα και ως παραπομπή στα ελληνοτουρκικά. «Αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμη και οι πιο μακροχρόνιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν να βρουν τη λύση τους» είπε και, μιλώντας για «πατριωτική πολιτική», πρόσθεσε ότι η Ελλάδα «δεν φοβάται και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί».

Γκρίνια για τη συμφωνία

Πάντως η ελληνοβουλγαρική συμφωνία έχει προκαλέσει μουρμούρα εντός της παράταξης, υπό την έννοια ότι διατυπώνονται καταγγελίες για την «αμοιβαία» ανταλλαγή κειμηλίων ως «υπαναχώρηση» από αξιώσεις της συνθήκης του Νεϊγί: ο Αντώνης Σαμαράς, που εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Μητσοτάκη χθες, αυτή τη φορά για την ενεργειακή πολιτική, έχει ασκήσει κριτική για το σύμφωνο Αθήνας – Σόφιας, ενώ το αίτημα του γαλάζιου βουλευτή Μεσσηνίας Μίλτου Χρυσομάλλη για κατάθεση των σχετικών εγγράφων στη Βουλή έχει απορριφθεί από το υπουργείο Πολιτισμού.

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Ο Πρωθυπουργός κάρφωσε όσους «έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία», μιλώντας στη μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, όπου επέστρεψαν κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί το 1917. «Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρείς είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», είπε ο Μητσοτάκης στην αντιφώνησή του στον Μητροπολίτη Θεολόγο.

Τα βέλη κατευθύνθηκαν σαφώς στον Σαμαρά, ο οποίος τον έχει κατηγορήσει για «υποχώρηση με πανηγυρισμούς», αντιδρώντας στην ανταλλαγή με παράδοση στη Βουλγαρία των οστών του τσάρου Σαμουήλ.

Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός έγινε αποδέκτης γκρίνιας και σειράς αιτημάτων από εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα: μίλησαν για «καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ», το βαμβάκι και το σιτάρι «που πατώνουν», την ανάγκη αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου κ.λπ.

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Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού ανέμεναν τον Πρωθυπουργό με αναμμένες μηχανές των τρακτέρ και αρχικά συγκεντρώθηκαν στον κόμβο του Λευκώνα. Ομως αποχώρησαν ύστερα από τη διαβεβαίωση ότι αντιπροσωπεία τους θα συζητούσε απευθείας με τον Μητσοτάκη την επόμενη μέρα.

Καρφιά από Σαμαρά

Ο Μητσοτάκης βρέθηκε στις Σέρρες (Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά, αυτοκινητοδρόμιο Σερρών κ.α.) με τους υπουργούς Ολγα Κεφαλογιάννη και Λίνα Μενδώνη, τους υφυπουργούς Κώστα Γκιουλέκα και Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι βουλευτής του νομού και τους γαλάζιους βουλευτές Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλο Λεονταρίδη, ενώ ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, που έχει αποφασίσει να μην ξαναμπεί στο ψηφοδέλτιο, είχε ενημερώσει για την απουσία του.

Τις ώρες που ο Πρωθυπουργός περιόδευε στα εδάφη του καραμανλισμού, ο Σαμαράς απασφάλιζε ξανά κατά της «νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης Μητσοτάκη». Εχοντας διαφωνήσει εξαρχής με την απολιγνιτοποίηση, πρότεινε μεταξύ άλλων επιδότηση του φυσικού αερίου και επαναλειτουργία της λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 5.

«Χάθηκαν ευκαιρίες, ευνοήθηκαν λίγοι, έγιναν λάθη σε βάρος των πολλών. Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά το μείγμα της ενέργειας, ώστε να γίνει πιο φθηνή για όλους» είπε, καρφώνοντας την κυβέρνηση ότι δεν έχει «ούτε όραμα, ούτε στρατηγική».