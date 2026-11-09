ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ: Κοινή γραμμή για στήριξη του Δούκα

Ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην Καλαμάτα. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συζητούν κορυφαία ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη λειτουργία των δήμων, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, ενίσχυση των δήμων με νέο προσωπικό, την ενεργειακή αυτάρκεια, την πολιτική προστασία, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την ενισχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας, το τοπικό κοινωνικό κράτος, την στέγαση κλπ. Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026 (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ μετέφερε την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και προοδευτικής αντιπολίτευσης και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης

Το συνέδριο της ΚΕΔΕ και η σύγκρουση της γαλάζιας πλειοψηφίας του συνεδρίου με τον Χάρη Δούκα ανέδειξαν το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης – μόνο που αυτή τη φορά, τα μέτωπα ήταν δύο.

Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωση που εξέδωσε (καταδικάζοντας την άρνηση της πλειοψηφίας για ονομαστική ψηφοφορία στο συνέδριο και καταγγέλλοντας «απαράδεκτη μεθόδευση») μπορεί να μην ανέφερε ονομαστικά τον Χάρη Δούκα και την απρεπή συμπεριφορά του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, εναντίον του.

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Η αναφορά της Αμαλίας, ωστόσο, στα αιτήματα της «ενωτικής προοδευτικής παράταξης Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ», στην οποία ηγείται ο δήμαρχος Αθηναίων, ήταν ίσως η πρώτη φορά που η κριτική ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ ήταν σχεδόν ταυτόσημη απέναντι στη γαλάζια εκπροσώπηση.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία η αξιωματική αντιπολίτευση καταδίκασε τη στάση που τηρήθηκε απέναντι στον Δούκα, κάνοντας λόγο για «ανοίκειες επιθέσεις»: «Η αντιδημοκρατική χειραγώγηση πλειοψηφιών είναι το τελευταίο που χρειάζεται η αυτοδιοίκηση σε αυτή την κρίσιμη καμπή», επεσήμαιναν από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Η εξήγηση της σύμπνοιας

Η κοινή γραμμή έχει εξήγηση: η παράταξη «Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ» δημιουργήθηκε μετά τις εκλογές του 2024 και σε αυτή συμμετείχαν, τότε, εκπρόσωποι ΟΤΑ του ΠΑΣΟΚ (που έχει και την πλειοψηφία στο εσωτερικού), αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ –σήμερα, μετά τις αλλαγές που έγιναν στον ευρύτερο συριζαϊκό χώρο, στις τάξεις της φιλοξενούνται και εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης και η Τίνα Καφατσάκη, οι οποίοι είναι και εκλεγμένοι στο ΔΣ της ΚΕΔΕ, μαζί με μια σειρά δημάρχων και δημοτικών συμβούλων με αναφορά στο ΠΑΣΟΚ.

Η σύμπνοια που παρουσιάστηκε, ωστόσο, η οποία έχει να κάνει και με το κλίμα που επικρατεί στον Δήμο Αθηναίων, με την ευρύτερη προοδευτική συνεργασία, δεν μεταφέρεται πάντως στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην οποία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ παραμένουν ανταγωνιστές – χρησιμοποιώντας ενίοτε σκληρές εκφράσεις ο ένας απέναντι στον άλλο.