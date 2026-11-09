ΟΗΕ: Διπλωματικό «σφυροκόπημα» σε Σινιρλίογλου από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, ΕΕ στη Γενική Συνέλευση

Μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ακρόαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχει προγραμματιστεί σήμερα για τον τούρκο υποψήφιο για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, Φεριντούν Σινιρλίογλου, με την επόμενη (ένατη) άτυπη ψηφοφορία – η οποία αναμένεται εντός των προσεχών ημερών – να θεωρείται για τον ίδιο κρίσιμη, κυρίως για το κατά πόσο θα κατορθώσει να παραμείνει εντός της κούρσας διαδοχής, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός Δεκεμβρίου.

Πέραν της ελληνικής διπλωματίας που έχει κινητοποιηθεί παρασκηνιακά εναντίον της τουρκικής υποψηφιότητας, καθοριστική θα είναι στον επόμενο γύρο και η στάση των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας που κρατούν στα χέρια τους το «όπλο» του βέτο, την ώρα που και η Αγκυρα έχει πραγματοποιήσει σχετικές επαφές με τις εν λόγω χώρες για στήριξη.

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Κρίσιμα ερωτήματα

Μετά την ψυχρολουσία που υπέστη κατά την όγδοη άτυπη ψηφοφορία, όπου απέσπασε μόνο τρεις ψήφους ενθάρρυνσης από τα 15 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ισχυρό σφυροκόπημα δέχθηκε ο υποψήφιος της Τουρκίας και κατά την ακρόασή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την Παρασκευή.

Μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις που κυρίως αναδείκνυαν το «πολιτικό οξύμωρο» της υποψηφιότητάς του, Ελλάδα, Κύπρος, Ιστραήλ και ΕΕ «στρίμωξαν στη γωνία» τον Φεριντούν Σινιρλίογλου, ζητώντας σαφείς απαντήσεις (τις οποίες δεν πήραν) σε θεματικές όπως είναι το Κυπριακό, το Διεθνές Δίκαιο, η Χαμάς και το τουρκολιβυκό.

Επαναφέροντας τις θέσεις που είχε υπερασπιστεί παλαιότερα ο Φεριντούν Σινιρλίογλου, ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στον ΟΗΕ, σχετικά με την ψήφιση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου το 2019, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αγλαΐα Μπαλτά, ανέδειξε την προφανή ασυμβατότητα με τη διακηρυγμένη δέσμευσή του στο διεθνές δίκαιο.

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Αφού θύμισε ότι Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν παρακείμενες ούτε αντικείμενες ακτές και άρα κοινά θαλάσσια σύνορα, και έχοντας τονίσει πως το λεγόμενο τουρκολιβυκό αγνοεί πλήρως ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα καθώς και το δικαίωμά τους να παράγουν θαλάσσιες ζώνες όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS, η ελληνίδα αντιπρόσωπος έθεσε ευθέως το ερώτημα στον τούρκο διπλωμάτη σχετικά με το ζήτημα.

«Εχω προταθεί από τη χώρα μου, αλλά δεν βρίσκομαι εδώ ως εκπρόσωπος της χώρας μου», σημείωσε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας πως εξελέγη γενικός γραμματέας του ΟΑΣΕ στο πλαίσιο κοινής ελληνοτουρκικής πρότασης, με ελληνική υποστήριξη.

«Εχω, βεβαίως, εθνική ταυτότητα. Εχω όμως επίσης αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορώ να είμαι ένας αμερόληπτος και ανεξάρτητος διεθνής δημόσιος λειτουργός», δήλωσε, επιπλέον, χωρίς να αναφερθεί στο τουρκολιβυκό.

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Στις πέντε ερωτήσεις που δέχθηκε από τη μόνιμη αντιπρόσωπο της Κύπρου, Μαρία Μιχαήλ – η οποία, μεταξύ άλλων, τον ρώτησε αν αναγνωρίζει σήμερα την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ιδιότητά της ως κράτους μέλους του ΟΗΕ, καθώς σε επιστολή του (19/5/2022) ο ίδιος υποστήριζε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παύσει να υφίσταται ως νομική οντότητα το 1963 – ο Φεριντούν Σινιρλίογλου αναφέρθηκε γενικά στις αρχές με βάση τις οποίες θα ασκεί τα καθήκοντά του εφόσον αναλάβει τα ηνία του ΟΗΕ.

«Είναι αυτονόητο ότι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, από τον οποίο δεσμεύονται ο Οργανισμός και τα κράτη μέλη του, θα καθοδηγεί το έργο μου εάν γίνω ο επόμενος Γενικός Γραμματέας, και όσον αφορά το Κυπριακό», δήλωσε ο ίδιος.

Σε ερώτηση που δέχθηκε από πλευράς ΕΕ από τον Σταύρο Λαμπρινίδη η οποία εμπεριείχε αναφορά στην UNCLOS, ο τούρκος διπλωμάτης τόνισε πως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα χωρίς να κατονομάσει την UNCLOS. «Τώρα που είστε υποψήφιος για τη θέση του ΓΓ του ΟΗΕ, μπορείτε επιτέλους να καταδικάσετε απερίφραστα τη Χαμάς;», τον ρώτησε ο Ντάνι Ντανόν, μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ, με τον ίδιο να απαντά πως καταδικάζει πλήρως και απερίφραστα την τρομοκρατία σε κάθε της μορφή.