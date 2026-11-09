Η σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, μέσα στην παράταξη Αυτοδιοίκηση ΤΩΡΑ με επικεφαλής τον Χάρη Δούκα, έχει τα όριά της – και αυτό φάνηκε και στην Καλαμάτα τις προηγούμενες ημέρες.

Και εξηγούμαι: όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να μιλήσει στους πράσινους αυτοδιοικητικούς, σε μια γεμάτη αίθουσα, οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ έμειναν εκτός της αίθουσας. Και, αντίστοιχα, έκαναν τη δική τους πανελλαδική σύσκεψη, στο περιθώριο της ΚΕΔΕ, στην οποία μαζεύτηκαν περίπου 80 άτομα (κάποιοι συμμετείχαν και στο συνέδριο, κάποιοι όχι), ώστε να σχηματίσουν ένα ελασίτικο δίκτυο και κοινό βηματισμό, καθώς το κόμμα είναι ακόμα νέο και όλα βρίσκονται υπό σχηματισμό.

Μεταγραφές

Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα στην Κεντροαριστερά; Θα χαμηλώσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών; Μόνο όσο και αν εξυπηρετεί τον σχεδιασμό στην Χαριλάου Τρικούπη και την Αμαλίας. Και, βεβαίως, με μεταγραφές: στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν πατήσει λίγο φρένο στις ενσωματώσεις (αυτό δεν σημαίνει ωστόσο πως δεν κλείνει οσονούπω η Νίνα Κασιμάτη), ενώ η πλευρά Τσίπρα θέλει να δείξει ότι στις τάξεις της ΕΛΑΣ χωρούν κι άλλοι, όχι μόνο πρώην συριζαίοι. Το κυνήγι το προηγούμενο διάστημα στις πασοκικές τάξεις ήταν πολύ έντονο, χωρίς όμως τρομερά αποτελέσματα – σε αυτό το πεδίο μιλάμε μάλλον για μεμονωμένες περιπτώσεις σημαντικών ονομάτων.

Στην ‘Ηπειρο

Μετά το Παρίσι, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα και αύριο στην Ηπειρο – πρώτα στα Γιάννενα, για να συνομιλήσει με επαγγελματίες και αγρότες της περιοχής, το απόγευμα για ομιλία στους Μηλιωτάδες του ανατολικού Ζαγορίου. Αύριο σειρά έχει η Πρέβεζα, με αντίστοιχο πρόγραμμα. Η Ηπειρος είναι ίσως η πιο προνομιακή περιφέρεια για τον Τσίπρα και λόγω εντοπιότητας, αλλά και λόγω προσώπων με προσωπικό ακροατήριο, όπως με την περίπτωση της Ολγας Γεροβασίλη στην Αρτα. Το ερώτημα είναι αν ο ανεξάρτητος (σήμερα) βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, θα έχει παραιτηθεί από την έδρα του στο επόμενο 24ωρο, για να δώσει το παρών στην περιοδεία Τσίπρα στην περιοχή του.

Ισορροπίες

Δεν είναι εύκολη η υπόθεση, όμως, για τον Μπάρκα – τα προβλήματα ξεκινάνε μετά την παραίτηση. Γιατί, με δεδομένο πως η Πρέβεζα είναι διεδρική περιφέρεια, οι δύο έδρες μοιράζονται στα δύο πρώτα κόμματα τοπικά. Και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ η κινητικότητα έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα εκεί, και με τη δραστηριοποίηση του τέως γραμματέα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ανδρέα Σπυρόπουλου, στην περιοχή. Στα Γιάννενα, από την άλλη, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς βασικοί πυλώνες του ψηφοδελτίου των προηγούμενων ετών δεν δείχνουν διάθεση συμμετοχής – μένει να φανεί αν θα πειστούν μέχρι τις ανακοινώσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα ή αν θα βρεθούν αντικαταστάτες τους.

Απορία

Μπορεί μια ΝΔ χωρίς ψηφοδέλτιο με Καραμανλή να αντέξει στον βορρά;