Μάνθος Καλούμενος: Aνάμεσα σε κλασικό και σύγχρονο ντιζάιν

Ο ανεξάρτητος επιµελητής µε ειδίκευση στα ντιζάιν αντικείµενα εντοπίζει την καθηµερινή µας σχέση µε αυτά. Είτε αφορά κάτι το λειτουργικό, ένα έπιπλο ή κάποιο περιττό, διακοσµητικό αντικείµενο, ο Μάνθος Καλούµενος αγαπά τις αναπάντεχες συναντήσεις και παρουσιάζει τα ευρήµατα των φετινών επιλογών του.

Σε ένα αντικείμενο ή έπιπλο ντιζάιν τι ξεχωριστό τραβάει την προσοχή σας;

Το σχέδιο, το σχήµα, το χρώµα είναι αυτά που κυριαρχούν σε πρώτη ανάγνωση αλλά η ποιότητα της πρώτης ύλης, η τεχνική, η µαστοριά του αντικειµένου µε όλες τις λεπτοµέρειες του για εµένα έχουν τον πρώτο λόγο. Για να χρησιµοποιήσω ένα απλοϊκό παράδειγµα: θα εκτιµήσω ένα καλοφτιαγµένο κλασικό κασµιρένιο πουλόβερ παρά ένα µοντέρνο και σχεδιαστικά όμορφο φτιαγμένο από πολυεστερικό ύφασµα. Ο συνδυασµός ποιότητας και εμπνευσμένου σχεδιασµού είναι το ιδανικό.

Με ποιο σκεπτικό επιλέγετε αντικείµενα για µια συλλογή όπως αυτή που θα παρουσιάσετε στην Art Athina;

Τα βασικά στοιχεία της επιλογής µου είναι αντικείµενα δουλεµένα στο χέρι µε διαφορετικά υλικά και τεχνικές, η ποιότητα και η αισθητική, η ιστορία του τόπου ή του χρόνου που έχουν να διηγηθούν, η χρήση τους µέσα στην καθηµερινότητα. Οσο περισσότερες και διαφορετικές ιστορίες έχουν να διηγηθούν τόσο πιο ενδιαφέρουσα είναι η συλλογή. Εφόσον τα αντικείµενα προέρχονται από δηµιουργούς, λειτουργώ ως ο ακροατής τους που µεταφέρει την ίδια τη ζωή τους.

Υπάρχει αξιοσηµείωτο σύγχρονο ελληνικό ντιζάιν ή τα vintage κοµµάτια έχουν πάνω τους αρετές από ξεχασµένες τεχνικές;

Το ελληνικό ντιζάιν πάντοτε υπήρχε και υπάρχει έντονα και στην εποχή µας. Μάλιστα έχει δυναµική παρουσία όχι µόνο στο εγχώριο περιβάλλον αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Νέοι σχεδιαστές δηµιουργούν αξιόλογα αντικείµενα µε µεράκι και σε πολλαπλά υλικά όπως το µάρµαρο, ο πηλός, το ξύλο και το µέταλλο έχοντας αναζητήσεις και αναφορές σε ξεχασµένες τεχνικές αλλά µε νέα ανάγνωση. Προσωπικά ζω σε περιβάλλον µε vintage κοµµάτια αφού εκτιµώ τις τεχνικές και την πατίνα του χρόνου που έχουν ως στοιχεία. Αλλά συγχρόνως νέες ελληνικές δηµιουργίες αγκαλιάζουν και συµπληρώνουν τον χώρο µου.

Λειτουργικό ή διακοσµητικό αντικείµενο;

Πολλές φορές για να περάσεις στο λειτουργικό αντικείµενο η αφετηρία περνάει από το διακοσµητικό. Ισως σε πρώτη µατιά είναι πιο ελκυστικό αλλά το να λειτουργείς στην καθηµερινότητα µε αντικείµενα που εκτιµάς το προτιµώ πλέον. Αν όµως αύριο ερωτευτώ ένα διακοσµητικό αντικείµενο θα ήθελα να το αποκτήσω. Συνεπώς δεν υπάρχει µάλλον συνταγή.

Απορριφθέντα υλικά ή χειροποίητες ύλες ως συστατικό για επεξεργασία και κατασκευή αντικειµένων;

Εχει σίγουρα ενδιαφέρον η αναβίωση των απορριφθέντων υλικών ως µία µορφή αναγέννησης, µία διαφορετική προσέγγιση ως προς την επεξεργασία και κατασκευή νέων αντικειµένων. Οµως, οι χειροποίητες ύλες πάντα µου δίνουν την αίσθηση της ψυχής που αντανακλούν και µε ενδιαφέρει περισσότερο. Μου θυµίζει ότι κάποιος έχει δώσει αγάπη, µεράκι, πολύτιµο χρόνο ώστε να δηµιουργήσει την ύλη που κάποιος στη συνέχεια µε τα ίδια χαρακτηριστικά θα κατασκευάσει ένα αντικείµενο.

Ο Μάνθος Καλούμενος συνεπιμελείται την ενότητα design στην Art Athina 2026 που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου στο Onassis Ready.