Hellenic Train: «Σωσίβιο» 118,66 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο για την κερδοφορία της

Αποζημιώσεις ύψους 118,66 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο αποτελούν το βασικό «σωσίβιο» για την επιστροφή της Hellenic Train στην κερδοφορία το 2025, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ζημιογόνες χρήσεις.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η εταιρεία εμφανίζει θεαματική βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, όχι λόγω ουσιαστικής αύξησης του μεταφορικού έργου, αλλά κυρίως επειδή εγγράφει στα έσοδά της αποζημιώσεις που αξιώνει από το Δημόσιο, χωρίς τα αντίστοιχα ποσά να έχουν ακόμη εισρεύσει στα ταμεία της!

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις στο ΓΕΜΗ, τα συνολικά έσοδα της Hellenic Train υπερδιπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 226,71 εκατ. ευρώ, έναντι 103,22 εκατ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτινάχθηκαν στα 104,15 εκατ. ευρώ, από ζημίες 21,68 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Ωστόσο, οι εισπράξεις από επιβατικές μετακινήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 3,7%, φτάνοντας στα 42,98 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τις εμπορευματικές μεταφορές διαμορφώθηκαν στα 9,91 εκατ. ευρώ.

Η μεγάλη ανατροπή προήλθε από τη σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας, με τα σχετικά έσοδα να εκτοξεύονται στα 165,71 εκατ. ευρώ, έναντι 47,79 εκατ. ευρώ το 2024.

Η Hellenic Train διεκδικεί συγκεκριμένα 90,06 εκατ. ευρώ για τις ζημίες της διετίας 2023-2024 και επιπλέον 27,99 εκατ. ευρώ για το 2025. Ο φάκελος των αξιώσεων αναμένεται να υποβληθεί στο Δημόσιο εντός Νοεμβρίου.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η τροποποίηση της σύμβασης με το Δημόσιο, στις 22 Δεκεμβρίου 2025, η οποία προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την κάλυψη συσσωρευμένων ζημιών ύστερα από τρίτη συνεχόμενη ζημιογόνα χρήση.

Για τις παραπάνω οικονομικές αξιώσεις της η εταιρεία επικαλείται τις συνέπειες του δυστυχήματος στα Τέμπη και τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Daniel», που εξακολουθούν να περιορίζουν τα δρομολόγια.

Έτσι, ενώ ο ελληνικός σιδηρόδρομος παραμένει με σοβαρές ελλείψεις και περιορισμένο μεταφορικό έργο, ο λογαριασμός των ζημιών της ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας μεταφέρεται πλέον στο Δημόσιο και στον έλληνα φορολογούμενο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για το πραγματικό κόστος της σύμβασης και την κατανομή των επιχειρηματικών κινδύνων.