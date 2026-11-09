Πέντε γυναίκες εξομολογούνται στη «φωλιά» του μπαρ Vaginahood

Το «Vaginahood» ήταν πολλά πράγματα. Για τους πρωταγωνιστές ήταν ένα μαγαζί, ελεύθερο, το οποίο δεν έκρινε καμία γυναίκα. Για εμάς ήταν ένας νέος κόσμος, ο οποίος άνοιγε εξομολογητικά τα φτερά του μέσα σε ένα γκέι κλαμπ.

Η παράσταση ήταν σαν να είχε γραφτεί αποκλειστικά και μόνο για την ιδιαιτερότητα του χώρου, ο οποίος δεν έχει σκηνή ούτε κάποιο στοιχείο που να θυμίζει μια κλασική θεατρική αίθουσα. Οσο ιδιαίτερα ήταν ο χώρος και το σκηνικό, άλλο τόσο ήταν και η αλληλεπίδραση των ηθοποιών με το κοινό και η βιωματική, σύγχρονη και αναμφίβολα σκληρή «εξομολόγηση» που έγινε μέσα σε 90 λεπτά.

Ο θεατής καλείται να γνωρίσει σαν θαμώνας του μπαρ Vaginahood τις πέντε πρωταγωνίστριες της παράστασης, τη Λίνα (Πηνελόπη Αναστασοπούλου), την Πίτσα (Τζένη Διαγούπη), τη Μαριάνθη (Ζέτα Δούκα), την Αναστασία (Αννα Κουρουπού) και τη Ρόζα (Δώρα Χρυσικού).

Με τελείως διαφορετικές αφετηρίες και οι πέντε, ξεκινούν να ξύνουν τις πληγές τους, να μιλάνε για την καταπίεση, την αδικία και την πατριαρχία όπως την έχουν βιώσει αυτές και πάντα «ό,τι λέμε στο Vaginahood μένει στο Vaginahood».

Η παράσταση συνοδεύεται από τη μελωδία του πιάνου και οι πρωταγωνίστριες γελάνε, κλαίνε, πίνουν, χορεύουν και τραγουδάνε τη ζωή τους. Η Λίνα είναι ηθοποιός και σερβιτόρα. Τη βάφτισαν Αλίκη, αλλά μεταξύ άλλων παραδόξων στις auditions τής είπαν πως «Αλίκη είναι μόνο μία» και πως δεν χωράει άλλη. Η Πίτσα, μια κλασική ελληνίδα μητέρα της επαρχίας, ψάχνει τον γιο της και πέφτει πάνω στις πόρτες του Vaginahood.

Η Μαριάνθη είναι μια δημοσιογράφος, ελβετικός σουγιάς, ένα πραγματικό πολυεργαλείο. Βρήκε το Vaginahood στον δρόμο της, όταν χάλασε το αυτοκίνητό της. Η Αναστασία συχνάζει στο Vaginahood. Το όνομά της το διάλεξε η ίδια. Και όπως διάλεξε το όνομά της, έτσι διαλέγει και την ιστορία της. Η Ρόζα είναι δικηγόρος και θαμώνας του μπαρ. Αγαπάει το ποτό, αλλά εκείνο της φέρνει στην επιφάνεια παλιές πληγές που έθαψε η ζωή στο διάβα της.

Σε αυτή τη μεταδραματική παράσταση και εμείς σαν θαμώνες κλάψαμε, γελάσαμε, πονέσαμε και για μιάμιση ώρα βρεθήκαμε σε έναν χώρο safe space. Αυτό το βράδυ του Σαββάτου έφερε πέντε διαφορετικούς κόσμους σε ευθυγράμμιση – σαν τα άστρα – μόνο για ένα βράδυ και με έναν βασικό θεματικό άξονα: τη γυναικεία καταπίεση, κακοποίηση και εκμετάλλευση.

Την ιδέα για αυτή την πρωτότυπη παράσταση τη συνέλαβαν η Ζέτα Δούκα και η Δώρα Χρυσικού, ενώ το κείμενο το έγραψαν η Βάλια Τσιριγώτη και η Μαρία Λούκα. Το έργο σκηνοθετήθηκε από τον Αγγελο Μπούρα, ο οποίος κατάφερε να κάνει ένα γκέι κλαμπ θέατρο, χωρίς κανείς να καταλάβει πώς.

Ακόμα, πολλές φορές υπάρχουν προσθήκες – έκπληξη στον θίασο, οι οποίες έρχονται να προσθέσουν το δικό τους βίωμα. Αν θέλετε να δείτε κάτι σύγχρονο, αληθινό και βαθιά λαϊκό, το «Vaginahood» είναι για εσάς, αλλά θυμηθείτε πως «ό,τι γίνεται στο Vaginahood… μένει στο Vaginahood».

Info: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι και το Σάββατο 28/11. Στο Shamone Club (Κωνσταντινουπόλεως 46, Γκάζι) στις 21.15