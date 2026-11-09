Ελληνικό γιαούρτι: «Πρωταθλητής» των εξαγωγών στη Μεγάλη Βρετανία

Σε αιχμή του δόρατος αναδεικνύεται για τις ελληνικές εξαγωγές στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας το ελληνικό γιαούρτι καθώς «επελαύνει» καταγράφοντας αύξηση 67,1% σε αξία κατά το οκτάμηνο του 2026, την ίδια στιγμή που συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές προς τη βρετανική αγορά εμφανίζουν αύξηση κατά 29%, σύμφωνα με τα στοιχεία της βρετανικής Υπηρεσίας Εσόδων και Τελωνείων (HMRC).

Για τους καταναλωτές ανά τον κόσμο η διατροφική και ποιοτική ανωτερότητά του ελληνικού γιαουρτιού έχει βρει σημαντική αποδοχή ενώ οι βιομηχανίες τροφίμων που το παράγουν το θεωρούν ως βασικό εξαγωγικό τους προϊόν καθώς έχει ανοίξει σημαντικές αγορές. Παράλληλα ο όρος «Greek Yogurt» έχει αποτελέσει το μήλον της Εριδος από ξένες επιχειρήσεις που θέλησαν να οικειοποιηθούν τη χρήση του προσβλέποντας σε μεγαλύτερα μερίδια από την παγκόσμια αγορά γιαουρτιού, που υπολογίζεται σε άνω των 125 δισ. ευρώ.

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Εντονος ανταγωνισμός

Ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος, όμως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο από τον παγκόσμιο τζίρο γιαουρτιού. Το ελληνικό γιαούρτι και το τύπου ελληνικό αποτελούν από τους πιο κερδοφόρους και γρήγορα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως ξεπερνώντας σε αξία τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ διεθνώς, με την Ελλάδα να αποτελεί σημαντικό προμηθευτή κυρίως τις αγορές της Δυτικής Ευρώπης.

Ενδεικτικά η αγορά γιαουρτιού στη Βρετανία φτάνει 2,16 δισ. ευρώ με το αυθεντικό ελληνικό να αναπτύσσεται με ταχύτατο ρυθμό καθώς οι βρετανοί καταναλωτές στρέφονται πλέον σε φυσικά και λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η κατηγορία «Greek & Greek style» αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της αγοράς, με αξία άνω των 640 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία για την αξία των εξαγωγών ελληνικών γιαουρτιών προς τη Βρετανία το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026 ανήλθαν σε 182,87 εκατομμύρια ευρώ κατατάσσοντας το συγκεκριμένο προϊόν στην πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών εξαγόμενων προϊόντων στη συγκεκριμένη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τελευταίο Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

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Στην ευρωπαϊκή αγορά για τα ελληνικά προϊόντα ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, αφού χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Βρετανία διαθέτουν ισχυρή παράδοση στα γαλακτοκομικά. Ωστόσο, το ελληνικό γιαούρτι έχει καταφέρει να αποκτήσει τη δική του θέση.

559 εκατ. εξαγωγές

Το 2025 η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού έφθασε τα 559 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 42,49% σε μόλις έναν χρόνο, με τις εξαγόμενες ποσότητες να ξεπερνούν τους 331.000 τόνους και από τις ποσότητες αυτές το 2025 οι 240,49 χιλιάδες τόνοι κατευθυνθήκαν στην αγορά της Βρετανίας.

Όσο για τις άλλες χώρες της Ευρώπης στο σύνολο των εξαγωγών πέρυσι την πρώτη θέση ως χώρα προορισμού είχε η Ιταλία σε αξία με 221,78 εκατ. ευρώ, με δεύτερη τη Βρετανία με 152,38 εκατ. ευρώ και τρίτη τη Γαλλία με 28,72 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές και την επιθετική πολιτική που έχουν ακολουθήσει οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες που έχουν τοποθετήσει τα προϊόντα τους στα ψυγεία μεγάλων ξένων αλυσίδων.