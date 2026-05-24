Το νέο σοκαριστικό περιστατικό στην Πρέβεζα με σκύλο γεμάτο σκάγια φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σκοτεινή πραγματικότητα: ζώα που πυροβολούνται με καραμπίνες και αεροβόλα, όπλα που βρίσκονται εύκολα σε χέρια πολιτών και μια βία που συχνά αντιμετωπίζεται ως «κανονικότητα».

Σκύλοι με σκάγια στο σώμα. Γάτες χτυπημένες στη σπονδυλική στήλη από αεροβόλο. Ζώα που εντοπίζονται αιμόφυρτα σε δρόμους, χωράφια και αυλές. Πίσω από κάθε τέτοιο περιστατικό υπάρχει ένα κοινό ερώτημα: πόσο εύκολα φτάνει ένα όπλο στα χέρια κάποιου που αποφασίζει να το στρέψει απέναντι σε ό,τι τον ενοχλεί;

Η νέα υπόθεση που φέρνουν στο φως «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» από την Πρέβεζα αποτυπώνει με τον πιο ωμό τρόπο αυτή την πραγματικότητα. Ενας αδέσποτος σκύλος, γνωστός στους κατοίκους και στους ξένους ιστιοπλόους που περνούν από την περιοχή, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος, έχοντας δεχθεί πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

«Τον ήξερα από τον χειμώνα. Ηταν από εκείνα τα σκυλιά που τριγυρνούσαν στις προβλήτες, φιλικά, κοινωνικά, ποτέ επιθετικά», λέει στα «ΝΕΑ» ο Denis Huser από την Ελβετία, ο τουρίστας που τον εντόπισε και τον διέσωσε.

Οπως περιγράφει, αρχές Μαΐου είδε τον σκύλο να κουτσαίνει και να απομακρύνεται αργά προς μια γωνία της μαρίνας. «Του έδωσα λιχουδιά και δεν αντέδρασε. Αυτό δεν είχε συμβεί ποτέ. Τότε κατάλαβα ότι κάτι πήγαινε πολύ λάθος». Οταν πλησίασε, αντίκρισε βαθιά μολυσμένα τραύματα στον λαιμό. «Η μυρωδιά αποσύνθεσης ήταν έντονη. Οι πληγές είχαν σκουλήκια. Ηταν τόσο αδύναμος που μετά βίας στεκόταν όρθιος».

Δεκάδες σκάγια σε λαιμό και πόδι

Η ακτινογραφία αποκάλυψε δεκάδες σκάγια στον λαιμό και στο πόδι. «Κάποιος τον είχε πυροβολήσει με καραμπίνα και κατάφερε μόνος του να φτάσει μέχρι τη μαρίνα», λέει ο Huser. Σύμφωνα με τον κτηνίατρο, το τραύμα ήταν τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Το απόστημα στο πόδι ήταν τόσο σοβαρό που αρχικά θεωρήθηκε κάταγμα.

Ο σκύλος, που ο ελβετός τουρίστας ονόμασε «Buddy», επιβίωσε και πλέον αναζητά οικογένεια. «Δεν είναι ασφαλής εδώ. Αν μείνει αδέσποτος, θα ξαναβρεθεί σε κίνδυνο», λέει.

Στην Πρέβεζα, όμως, το περιστατικό δεν φαίνεται να είναι μεμονωμένο. Τον Απρίλιο του 2024, το MEGA είχε αναδείξει καταγγελίες για 45χρονο άνδρα στην περιοχή που φερόταν να πυροβολεί σκύλους και γάτες, προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς σε ζώα. Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα υποθέσεων που δείχνουν ότι οι πυροβολισμοί ζώων όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά συχνά συμβαίνουν σχεδόν απροκάλυπτα.

Πόσο εύκολο είναι να έχει κάποιος καραμπίνα: Στην Ελλάδα, το κυνηγετικό όπλο παραμένει ένα από τα πιο εύκολα προσβάσιμα πυροβόλα. Σύμφωνα με παλαιότερη πανελλαδική έρευνα της VPRC, οι νόμιμοι κυνηγοί υπολογίζονταν περίπου στις 270.000, ενώ η ίδια έρευνα εκτιμούσε ότι έως και 230.000 άτομα μπορεί να κυνηγούν χωρίς άδεια. Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου μπορεί να έχει διάρκεια έως και δέκα χρόνια, στο πλαίσιο του νόμου περί όπλων 2168/1993 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεών του.

Τα αεροβόλα, αν και συχνά αντιμετωπίζονται κοινωνικά ως «παιχνίδια» ή ως λιγότερο επικίνδυνα, υπάγονται επίσης στη νομοθεσία περί όπλων. Παρ’ όλ’ αυτά, κτηνίατροι και φιλοζωικές οργανώσεις καταγράφουν διαρκώς ζώα με διαμπερή τραύματα, παράλυση ή σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από βολές μικρής απόστασης.

Από τα ζώα σε ανθρώπους

Και ενώ η βία απέναντι στα ζώα αντιμετωπίζεται συχνά ως «δευτερεύουσα» μορφή εγκληματικότητας, τα ίδια όπλα πρωταγωνιστούν και σε υποθέσεις βίας κατά ανθρώπων.

Από οικογενειακές τραγωδίες μέχρι συμπλοκές και πυροβολισμούς σε γειτονιές, οι καραμπίνες εμφανίζονται διαρκώς στην αστυνομική επικαιρότητα.

Το 2023, οκτάχρονο παιδί σκοτώθηκε από πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο κατά τη διάρκεια επεισοδίου μεταξύ Ρομά. Το 2024, στην Αμφιλοχία, γυναίκα δολοφονήθηκε με καραμπίνα από τον εν διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τον Απρίλιο του 2026, 89χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.

Οι αριθμοί της βίας

Επίσημη, ενιαία στατιστική για το πόσα ζώα πυροβολούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ευρύτερος δείκτης βίας: μόνο το 2025 καταγράφηκαν 13.193 καταγγελίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, 2.115 δικογραφίες, 513 συλλήψεις και διοικητικά πρόστιμα άνω των 9,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς κρύβεται μια πραγματικότητα που δύσκολα αποτυπώνεται στα στατιστικά: πολλά πυροβολημένα ζώα δεν βρίσκονται ποτέ, πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται και πολλές φορές η ένοπλη βία απέναντι σε ένα ζώο αντιμετωπίζεται ακόμη ως κάτι «συνηθισμένο».

Ισως όμως να είναι ακριβώς το αντίθετο: ένα από τα πιο επικίνδυνα προειδοποιητικά σημάδια βίας μέσα σε μια κοινωνία.