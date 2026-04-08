Από τη μία ο Σωτήρης Κοντούρης, ο Γιώργος Κάτρης και φυσικά ο Ανδρέας Τεττέη. Προερχόμενοι από εντελώς διαφορετικό περιβάλλον σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, από ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν κουβαλούν την πίεση που έχει ένας παίκτης παίζοντας σε μια μεγάλη ομάδα. Παιδιά που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στις ομάδες τους και κάπως έτσι ήρθε η μεταγραφή τους στους Πράσινους. Τρεις παίκτες που σχεδόν με το… καλημέρα κατάφεραν να κερδίσουν θέση βασικού και στην ομάδα του Τριφυλλιού και θεωρούνται εν δυνάμει παίκτες του πρώτου rotation της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Κέρδισαν με το «καλημέρα» σχεδόν τον ισπανό προπονητή και κάπως έτσι αυτή τη στιγμή είναι ποδοσφαιριστές που όταν απουσιάζουν, η απουσία τους είναι αρκετά αισθητή. Ο Κοντούρης είναι εξαιρετικός στη μεσαία γραμμή, ο Κάτρης είχε εξελιχθεί σε… σταθερά για την άμυνα, ο δε Τεττέη παίρνει ακόμα και ηγετικό ρόλο μέσα στο γήπεδο. Πράγματα που δεν ισχύουν για τον Παύλο Παντελίδη, ένα ακόμα παιδί που ανήκει στην ίδια κατηγορία: πρωταγωνιστής στην Κηφισιά έως τα μισά της σεζόν, που μεταπήδησε στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο δεν ανήκει στην κατηγορία των υπολοίπων και σε ό,τι αφορά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Ο Παντελίδης δεν αποτελεί μέρος του πρώτου rotation, οι ευκαιρίες που έχει πάρει είναι λίγες και αυτό που αυτή τη στιγμή διακρίνουμε είναι ότι δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μπενίτεθ. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει αρκετό ανταγωνισμό μπροστά του, αφού στη θέση που αγωνίζεται ο προπονητής του Παναθηναϊκού εμπιστεύεται περισσότερο παίκτες όπως ο Πελίστρι, ο Ταμπόρδα και ο Ζαρουρί και αυτή τη στιγμή τον έχει ως 4η-5η επιλογή για να τον χρησιμοποιεί. Με τον Παντελίδη να μην έχει πείσει ακόμα τον Μπενίτεθ για το ότι αξίζει μια θέση στο αρχικό σχήμα ή περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι δεδομένο πάντως πως ο Παντελίδης αποτελεί ένα από τα μεγάλα πρότζεκτ του Παναθηναϊκού για τα επόμενα χρόνια. Και σίγουρα είναι ακόμα νωρίς προκειμένου να πούμε με σιγουριά αν είναι μια… χαμένη υπόθεση για τους Πράσινους.

Ωστόσο, δείχνει πως χρειάζεται περισσότερα πράγματα για να πείσει τον Μπενίτεθ πως αξίζει περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρείται παίκτης της πρώτης γραμμής του ισπανού προπονητή. Ανάλογα τι θα γίνει και το καλοκαίρι με τον πολύπειρο τεχνικό, τότε θα υπάρχει και ένα πιο καθαρό τοπίο για το τι θα γίνει στη συνέχεια με τον έλληνα εξτρέμ.