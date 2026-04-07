Οσο ωραία έκλεισε για την ΑΕΚ η κανονική περίοδος της Super League, άλλο τόσο άρχισαν τα πλέι οφ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο μηδέν με τον Παναθηναϊκό, εκείνη νίκησε στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ξέφυγε με πέντε βαθμούς διαφορά από τους διώκτες της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς και οι παίκτες του κράτησαν παρ’ όλα αυτά χαμηλά την μπάλα στις δηλώσεις τους μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Και γιατί ακολουθεί ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League, αλλά και γιατί γνωρίζουν πως με πέντε αγωνιστικές να απομένουν, δεν έχει κριθεί τίποτα.

Αυτό βέβαια δεν ήταν αρκετό για να συγκρατήσει τους οπαδούς της ομάδας.

Αυτούς που ξεπροβόδισαν την αποστολή από το ξενοδοχείο πριν από το ματς και που κατά την τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο ξεπέρασαν τις 3.000 για να τονώσουν την ψυχολογία σε προπονητή και ποδοσφαιριστές.

Λίγα μόλις λεπτά μετά τη λήξη του ντέρμπι άρχισαν να μαζεύονται στη Συγγρού κι όταν έφτασε το πούλμαν το «οδήγησαν» με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια όπου κορυφώθηκαν οι πανηγυρισμοί.

Το χάρηκαν και οι παίκτες που έγιναν ένα με τον κόσμο (ο Κοϊτά κράτησε και καπνογόνο στο χέρι), αλλά κάπου εκεί τελείωσαν όλα καθώς ξεκινά πλέον η προετοιμασία ενόψει Ράγιο. Το πρωτάθλημα μπορεί να έχει διακοπή λόγω Πάσχα, αλλά η ΑΕΚ θα δώσει δύο μεγάλες μάχες σε αυτό το διάστημα.

Πανέτοιμοι για μάχη αποδείχθηκαν και οι δύο παίκτες που στα μάτια πολλών θα μπορούσαν να αποτελέσουν τους αδύναμους κρίκους για την Ενωση απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Πενράις, που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τιμωρημένο Πήλιο, και ο Περέιρα, που ήταν η έκπληξη της ενδεκάδας ως αριστερός χαφ μιας και φαβορί για τη θέση φάνταζε ο Γκατσίνοβιτς.

Οι δυο τους τα πήγαν περίφημα και όχι μόνο δεν εκτέθηκαν σε κανένα σημείο του ματς, ήταν και από τους βασικούς πρωταγωνιστές. Ο Πινέδα και ο Μαρίν έκαναν τα πάντα στο κέντρο, ο Ρότα δεν έχασε μονομαχία, ο Ρέλβας κυριάρχησε στο κέντρο της άμυνας. Από αυτούς όμως το περιμένεις, δεν είναι έκπληξη.

Τα όσα έκαναν οι Πενράις και Περέιρα αξίζουν ιδιαίτερης αναφοράς. Ο σκωτσέζος μπακ πραγματοποίησε μακράν την καλύτερή του εμφάνιση με τα κιτρινόμαυρα βγάζοντας εκτός ματς τον Ζέλσον.

Εναν ποδοσφαιριστή που θυμίζουμε ότι στο παρελθόν έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ με την ταχύτητά του και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Ουσιαστικά τον… έκανε αλλαγή, όπως αντίστοιχα από την άλλη πλευρά ο Ρότα τον Ποντένσε.

Επιθετικά δεν έδωσε πολλά, αλλά δεν ήταν και αυτός ο ρόλος του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό από όλα όμως ήταν αυτό που έκανε στην τελευταία φάση του ματς.

Εκεί που πρόλαβε να τραβηχτεί στο σουτ του Γιαζίτσι αφήνοντας εκτεθειμένο τον Πιρόλα. Είναι κάτι που έχει πληρώσει ουκ ολίγες φορές κατά το παρελθόν η ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά δεν επαναλήφθηκε το ίδιο λάθος.

Είτε συνειδητά είτε όχι, ο Πενράις έκανε κίνηση προς τα έξω και ουσιαστικά χάρισε τη νίκη στην ομάδα η οποία για δεύτερη συνεχόμενη φορά κινδύνευσε να χάσει ένα τρίποντο κόντρα στον ίδιο αντίπαλο μέσα από τα χέρια της σε νεκρό χρόνο.

Απόλυτα λογικά η απόφαση του ρέφερι στη συνέχεια πανηγυρίστηκε περισσότερο και από γκολ σε πάγκο και αγωνιστικό χώρο.

Οσο για τον Περέιρα, τον είχαμε δει εφέτος να έχει κομβικό ρόλο σε μεγάλα παιχνίδια στην Ευρώπη. Για πρώτη φορά έγινε παράγοντας και σε ένα ντέρμπι. Μέχρι το 64ο λεπτό όταν αντικαταστάθηκε καθώς είχε ξεμείνει από δυνάμεις.

Απέναντι στην Κηφισιά πριν από δύο εβδομάδες είχε ξεκινήσει και πάλι βασικός αριστερά. Προφανώς δεν έγινε τυχαία, ήταν μία πρόβα και προχθές αποδείχθηκε.

Ο πολύπειρος Αργεντινός αποτέλεσε τον τρίτο χαφ στη μεσαία γραμμή μαζί με τους Πινέδα, Μαρίν, έδωσε υπεροπλία στην ΑΕΚ εκεί και βοήθησε σε ανακτήσεις μπάλας μικραίνοντας τους χώρους, παρότι η Ενωση δεν κυκλοφόρησε όσο ίσως θα μπορούσε και έπρεπε στο πρώτο ημίχρονο.

Το γκολ είναι δικό του κατά το ήμισυ με το κλέψιμο στον Ρέτσο και την εντυπωσιακή κούρσα ενώ συνολικά εξυπηρέτησε το πλάνο του Νίκολιτς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Πιθανότατα και μία εικόνα από τα προσεχώς αφού έδειξε πως είναι σε θέση να ανταποκριθεί για όσο αντέχει και να δώσει πολύτιμες λύσεις.

Σε αυτό το σημείο της σεζόν, εξάλλου, δεν περισσεύει κανείς και όλοι πρέπει να βάλουν το λιθαράκι τους. Και η αλήθεια είναι πως σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό το έχουν βάλει μέχρι τώρα όλοι.