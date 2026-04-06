Προβάδισμα τίτλου για την ΑΕΚ από την πρώτη Κυριακή των play offs. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «γκρέμισε» την κατάρα (της) στο Καραϊσκάκη και επικρατώντας με 1-0 του Ολυμπιακού (Κοϊτά 5΄) ξέφυγε με καθαρό +5: Και από τους Ερυθρόλευκους αλλά και από τον ΠΑΟΚ που νωρίτερα δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω από τον βαθμό της ισοπαλίας στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό.

Σχεδόν τέλειο σενάριο για τους Κιτρινόμαυρους λοιπόν; Δεδομένα.

Προηγήθηκαν νωρίς στην πρώτη τους τελική προσπάθεια και μοναδική στο πρώτο ημίχρονο – σε μια φάση που ξεκίνησε από λάθος πάσα του Παναγιώτη Ρέτσου – σε μια εξέλιξη που δεδομένα άλλαξε την ψυχολογία τους. Και γλίτωσαν στο 90+8΄ από το VAR την ισοφάριση στο φανταστικό buzzer beater του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Λορέντσο Πιρόλα, από τον διαιτητή Τομπίας Στίλερ που πήγε ως την οθόνη του και επί της ουσίας πήρε μια απόφαση σε… νεκρό χρόνο.

Και είναι και άλλα τα καλά νέα για την ΑΕΚ. Το ίδιο το πρόγραμμα που έρχεται στη δεύτερη στροφή, αμέσως μετά το Πάσχα. Εκείνη εντός με τον ΠΑΟΚ (19/4, 18:00), οι Πειραιώτες στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό (19/4, 21:00). Μια δική της νίκη θα στείλει τον Δικέφαλο του Βορρά στο -8, περιμένοντας τα μαντάτα από το ντέρμπι των Αιωνίων. Αυτή όμως δεν είναι η αμέσως επόμενη αγωνιστική της υπόθεση. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης είναι ο πρώτος προημιτελικός του Conference League στη Μαδρίτη με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Και η ψυχολογία είναι πλέον στα ύψη έπειτα από τη χθεσινή τέλεια απόδραση. Από το γήπεδο που για μια διετία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης της.

Είχε 5Χ5 εντός ο Ολυμπιακός με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο κόντρα στους Κιτρινόμαυρους. Και 15-1 γκολ. Χθες όμως δεν θυμήθηκε τίποτε από εκείνα τα ματς. Αντίθετα θυμήθηκε όσα προηγήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο στο Φάληρο σε ντέρμπι. Για ακόμη μια φορά δίχως γκολ στην επίθεση. Για ακόμη μια φορά να κυνηγά στο σκορ από την πρώτη τελική του αντιπάλου: Έκανε ο Ανέστης Μύθου το 0-1 στο νοκάουτ Κυπέλλου Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (που έληξε 0-2) μόλις στο 7΄. Έκανε ο Βισέντε Ταμπόρδα το 0-1 στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (0-1) μόλις στο 7΄. Χθες η ΑΕΚ βρέθηκε να προηγείται από το 5΄ με τη μοναδική καταγεγραμμένη τελική της στην εστία του Τζολάκη σε ολόκληρο το παιχνίδι.

«Και από εκείνο το σημείο ο αντίπαλος επέβαλε το παιχνίδι του» παραδέχθηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. «Και γενικότερα όταν δεχόμαστε πρώτοι γκολ δεν δείχνουμε την ικανότητα να αντιδράσουμε» πρόσθεσε εμφανώς προβληματισμένος. Χθες ξεκίνησε με 4-4-2 και τον Ταρέμι πλάι στον Ελ Κααμπί.

Από τους δύο σέντερ φορ όμως πήρε μόνο μια τελική (του Μαροκινού στο 21΄ από πάσα του Ιρανού). Τη μοναδική καλή ευκαιρία σε ολόκληρο το ματς. Προσπάθησε ο Βάσκος να αλλάξει τα πράγματα από τον πάγκο του. Έφερε Μουζακίτη και Τσικίνιο στο 57΄ αντί του (κιτρινισμένου) Γκαρθία και του αρνητικού Ποντένσε. Τον Γιαζίτσι και τον Κλέιτον στο 71΄ αντί του Ζέλσον και του Ταρέμι. Θεωρητικά του βγήκε ο Τούρκος και η ιστορία θα ήταν διαφορετική με 1-1. Πρακτικά όμως, είπαμε. To VAR.

«Εμείς ήρθαμε για το αποτέλεσμα και μόνο» ανταπάντησε ο ρεαλιστής Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος που επέλεξε και εκείνος 4-4-2 με έκπληξη τον Ρομπέρτο Περέιρα. Ο 35χρονος Αργεντινός στάθηκε μπροστά από τον Πενράις στον αριστερό διάδρομο. Και αποτέλεσε τον απόλυτο x factor. Έδωσε την ασίστ στο γκολ. Μπλόκαρε τα ανεβάσματα του Ροντινέι. Βοήθησε σημαντικά τον Πινέδα και τον Μαρίν στα μισά του γηπέδου.

H AEK κέρδισε τις μονομαχίες του αέρα (37/69, 54%). Με τον γερμανό ρέφερι – που δεν χρησιμοποίησε την κίτρινη κάρτα του – μάλλον να κάνει τα στραβά μάτια πήγε πολύ δυνατά και στις μονομαχίες του εδάφους. Και τα υπόλοιπα έγιναν βολέ του Κωσταντή Τζολάκη…

Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Στο 51ο λεπτό ο Ταρέμι έπιασε μια εντελώς ακίνδυνη κεφαλιά που ο Στρακόσα μάζεψε εύκολα. Στο 52′ ο Ποντένσε εκτέλεσε μέσα από την περιοχή αλλά η προσπάθειά του πέρασε εκτός, ενώ το μακρινό σουτ του Πορτογάλου στο 58′ είχε την ίδια τύχη. Η πρώτη τελική της Ένωσης ήταν στο 69ο λεπτό με το σουτ του Πενράις εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει άουτ.

Ένα λεπτό μετά ο Μάνταλος δοκίμασε την τύχη του από μακρινή απόσταση αλλά η μπάλα πέρασε εκτός. Και στο 85΄ ο Ρέτσος πρόλαβε να βάλει το πόδι του στο παράλληλο γύρισμα του Ζίνι. Τίποτα ως το φινάλε του 90+8΄και το σουτ του Γιαζίτσι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Εσε (83΄ Νασιμέντο), Γκαρθία (57΄ Μουζακίτης), Ποντένσε (57΄ Τσικίνιο), Μαρτίνς (71΄ Γιαζίτσι), Ταρέμι (71΄ Κλέιτον), Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά (81΄ Ζοάο Μάριο), Περέιρα (65΄ Μάνταλος), Βάργκα (81΄ Ζίνι), Γιόβιτς (65΄ Γκατσίνοβιτς)

Διαιτητής: Στίλερ (Γερμανία)