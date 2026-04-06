Τρία δοκάρια, ένα γκολ που δεν μέτρησε και μια φάση για αποβολή υπέρ του Λεβαδειακού που τελικά δεν δόθηκε… Αυτή είναι η συνοπτική εικόνα της αναμέτρησης στη Λιβαδειά για τον Άρη.

Το 1-1 με τον Λεβαδειακό στην πρεμιέρα των πλέι οφ δυσκολεύει την υπόθεση «5η θέση» ακόμα περισσότερο, τη στιγμή που οι Βοιωτοί το πανηγύρισαν σαν νίκη! Σε ένα παιχνίδι όπου ο Αρης είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία ξεκινώντας από το 8ο λεπτό.

Ο Γκαρέ σκόραρε αλλά ο Παπαπέτρου το ακύρωσε λανθασμένα για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Άρης είχε άλλα δύο δοκάρια με Πέρεθ (38′) και Καντεβέρε στις καθυστερήσεις, ενώ στο δοκάρι κατέληξε και η μεγαλύτερη ευκαιρία του Λεβαδειακού με τον Μπάλτσι στο 26′.

Το σκηνικό άλλαξε σημαντικά στο δεύτερο μέρος. Οι γηπεδούχοι προσαρμόστηκαν, επιλέγοντας να επιτεθούν κυρίως από τα άκρα. Την ίδια ώρα, ο Άρης οπισθοχώρησε αισθητά, δίνοντας μέτρα στο γήπεδο, κάτι που τελικά κόστισε. Στο 58′ ο Τσάπρας μοίρασε τη 10η του ασίστ στο πρωτάθλημα, ο Τεχέρο έχασε τον Βέρμπιτς και εκείνος με κοντινή προβολή έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Ο Γρηγορίου ρίσκαρε, συγκροτώντας σταδιακά ένα πιο επιθετικό σχήμα. Απέσυρε τους Ράτσιτς και Χόνγκλα και πέρασε τους Γένσεν, Μπουσαΐντ και Μορόν, ψάχνοντας το γκολ της νίκης. Ενδιάμεσα υπήρξαν και έντονες διαμαρτυρίες για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κωστή, ύστερα από πάτημα στον Γκαρέ, που δεν καταλογίστηκε από τον Παπαπέτρου στο 73ο λεπτό.

Στο 87′ ο Αρης απείλησε ξανά ουσιαστικά ύστερα από ώρα και άγγιξε το 1-2, όμως η προσπάθεια του Μπουσαΐντ σταμάτησε στο δοκάρι, το τρίτο των Κιτρινόμαυρων στο παιχνίδι.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (Τσιβελεκίδης), Bήχος, Κωστή (77′ Λαμαράνα), Τσοκάι, Μπάλτσι (66′ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77′ Συμελίδης), Οζμπολτ (87′ Οζέγκοβιτς).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Χόνγκλα (83′ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (66′ Ράτσιτς), Γιαννιώτας (66′ Δώνης), Πέρεθ, Γκαρέ (78′ Κουαμέ), Καντεβέρε (83′ Μορόν).

Γρηγορίου: «Ένα επτάλεπτο…»

Ο προπονητής του Άρη είχε ως σημεία αναφοράς το ακυρωθέν γκολ του Γκαρέ και την εκκίνηση του δεύτερου μέρους. «Ο στόχος ήταν η νίκη. Από την αρχή θέλαμε να πετύχουμε πρώτοι γκολ. Δεν ξέρω εάν το πρώτο ακυρώθηκε ορθώς… Ένα επτάλεπτο του Λεβαδειακού στο δεύτερο μέρος, όπου μας άσκησε πίεση, καθόρισε το ματς με το 1-1».

Από την άλλη πλευρά, στις δηλώσεις του Νίκου Παπαδόπουλου αποτυπώθηκε και η αίσθηση της… νίκης για τον Λεβαδειακό. «Ο Άρης ήταν καλός στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο ηρεμήσαμε, κρατήσαμε μπάλα, παίξαμε και ήμασταν καλύτεροι. Πήγαμε από τα άκρα και έτσι ισοφαρίσαμε. Είναι σημαντικό ότι κρατάμε τον Άρη μακριά μας».

ΠΑΕ Άρης: «Σε ομηρία το ελληνικό ποδόσφαιρο – Υπεύθυνοι για όλα Λανουά και Βαλερί»

Ο Άρης αντέδρασε για τη διαιτησία της Λιβαδειάς μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε, εξαπολύοντας επίθεση κατά του Στέφανου Κουμπαράκη που ήταν στο VAR. Μια ανακοίνωση από την οποία φυσικά και δεν έλειψαν οι… Λανουά και Βαλερί.

«Ο Κουμπαράκης πρέπει απόψε (σ.σ. χθες) κιόλας να πάει σπίτι του. Να αλλάξει επάγγελμα. Είναι επικίνδυνος, πρέπει να ελεγχθεί η συμπεριφορά του. Για τον Λανουά τα είπαμε. Αυτός με τον Βαλερί είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για όλα. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία και το χειρότερο είναι ότι δεν διαφαίνεται καμία ελπίδα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο παραμένει σε ομηρία γιατί έτσι το θέλουν κάποιοι», ανέφερε μεταξύ άλλων η τοποθέτηση των Κιτρινόμαυρων.