Ο Ολυμπιακός είχε την πιο δύσκολη δουλειά αυτή την αγωνιστική από τους τρεις πρωτοπόρους του πρωταθλήματος. Ο ΟΦΗ κάνει μια σχετικά καλή σεζόν, κυνηγάει με αξιώσεις την είσοδο στη δεύτερη τετράδα, ώστε να μπορεί να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο και μέσω των play offs και αν εξαιρέσει κανείς τις δυο μέτριες εμφανίσεις του στα πρόσφατα ματς με τον ΠΑΟ (τα οποία έχασε και τα δυο) τον τελευταίο καιρό ήταν αγωνιστικά αξιόπιστος.

Επιπλέον ο κόουτς Χρήστος Κόντης είχε να επιδείξει μια καλή σειρά από πρόσφατα καλά αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Είχε φέρει μια ισοπαλία μαζί του (1-1) στο γήπεδο της Λεωφόρου ως προπονητής του ΠΑΟ (η δεύτερη στη σειρά μάλιστα στο ίδιο γήπεδο καθώς προ διετίας είχε κι άλλη μια με 2-2) και είχε φέρει ισοπαλία με τον Ολυμπιακό ως προπονητής του ΟΦΗ στον πρόσφατο τελικό του Σούπερ Καπ στο Παγκρήτιο: ο πρωταθλητής κέρδισε το τρόπαιο με τρία γκολ στην παράταση, αλλά το ματς στην κανονική του διάρκεια είχε τελειώσει με 0-0 και στο ματς του Σαββάτου παράταση δεν θα υπήρχε. Ωστόσο αυτό που κυρίως έκανε το ματς δύσκολο ήταν η πιθανότητα ο Ολυμπιακός να μη βρει πάλι γκολ: τελευταία του συμβαίνει συχνά κι όχι μόνο στα ντέρμπι. Με τον Λεβαδειακό π.χ. έφερε μια ισοπαλία με 0-0 παίζοντας με παίκτη παραπάνω για μια ώρα, ενώ και με τον Παναιτωλικό στη νίκη του στο Καραϊσκάκη κέρδισε μεν με 2-0, πλην όμως το δεύτερο γκολ το βρήκε στις καθυστερήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα η εκτός έδρας νίκη με 3-0 είναι σημαντική γιατί δεν ήταν απολύτως προβλεπόμενη. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το σκορ.

Αρετές

Οταν ανακοινώθηκε η ενδεκάδα υπήρχε αρκετός προβληματισμός κυρίως γιατί ο βάσκος κόουτς αποφάσισε να βάλει τον Ταρέμι δίπλα στον Ελ Κααμπί: το 4-4-2 με αυτούς τους δύο μαζί στην ίδια ενδεκάδα έχει κριθεί από ειδικούς και μη όχι και τόσο λειτουργικό. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει το ποδόσφαιρο ως ένα σπορ στο οποίο το βασικό είναι οι διατάξεις και οι στρατηγικές επιλογές: πιστεύει ότι αν μια ομάδα έχει παίκτες με αρετές κι αυτοί τις δείξουν στο γήπεδο το αποτέλεσμα θα έρθει. Οταν τον ρώτησαν πριν απ’ το ματς τι πιστεύει για το επιθετικό πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είπε ότι κάτι πρέπει να αλλάξει στο σχήμα ή ότι η ομάδα πρέπει να αξιοποιεί καλύτερα το πλάτος του γηπέδου: μίλησε για αρετές που πρέπει οι παίκτες να ξαναδείξουν.

«Σίγουρα πρέπει να (…) βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότερο επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητά σου» είπε. Κι έβαλε μαζί τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί σίγουρος πως αν είναι καλά ο Μαροκινός κάθε πρόβλημα λύνεται.

Ανανέωση

Ο Ελ Κααμπί όντως απλοποίησε τα πράγματα με δύο γκολ: ένα θησε η μέτρια εμφάνιση με τον ΠΑΟΚ – το αν κάτι αληθινά έχει αλλάξει σχετικά με τη φόρμα του θα το δούμε στα ντέρμπι. Η απόδοση στα ντέρμπι είναι άλλωστε το μεγάλο ερωτηματικό που συνοδεύει γενικά τον Ολυμπιακό. Στα ματς με τις ομάδες που σήμερα βρίσκονται πιο κάτω από την τέταρτη θέση στη βαθμολογία έχει κάνει φέτος περισσότερους βαθμούς από πέρυσι κι έχει πετύχει και πιο πολλά γκολ. Οπότε για το αν λύθηκε το επιθετικό πρόβλημα συνιστώ υπομονή.

Σχήμα

Το βέβαιο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να μιλάει για αρετές, προτερήματα και ελαττώματα, αλλά χωρίς να το διαλαλεί ψάχνει πολύ και το σχήμα. Το Σάββατο δεν είδαμε μόνο τους Ταρέμι – Ελ Κααμπί ξανά μαζί αλλά και βασικό τον Ποντένσε στην επίθεση και τον Νασιμέντο στη θέση του δίπλα στον Ντάνι Γκαρθία. Είχαμε επίσης και κάποια μηνύματα: δεν είναι τυχαίο ούτε ότι δεν ξεκίνησε ο Τσικίνιο, ούτε ότι έμεινε εκτός αποστολής ο νεοφερμένος Αντρέ Λουίζ. Αλλά ο Μεντιλίμπαρ θα έλεγε ότι αυτά μετράνε τελικά λίγο: σημασία για αυτόν έχει πάντα η προσπάθεια όσων βρίσκονται στο γήπεδο. Και φυσικά οι οικογενειακές σχέσεις. Το να είναι ευτυχής ο Ελ Κααμπί μετρά πολύ. Και το ότι ο Ταρέμι έδωσε την μπάλα στον νεαρό Μουζακίτη να εκτελέσει το πέναλτι στο τέλος είναι σημάδι πως στα αποδυτήρια όλα πάνε καλά.

ΟΦΗ

Θέλω να πω κάτι και για τον ΟΦΗ. Ο Κόντης αυτήν τη φορά έκανε κάτι που παραήταν απλό: κατέβασε στο γήπεδο μια ομάδα που σκοπός της ήταν να παίξει μόνο άμυνα και τίποτα άλλο. Για να το κάνει αυτό εμφάνισε έναν ΟΦΗ χωρίς κανονικό φορ, με πολλούς αμυντικούς και μέσους και με τον Σανσίδο και τον Φούντα στον πάγκο. Οταν ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ελ Κααμπί ο ΟΦΗ δεν μπορούσε πια να παίζει άμυνα και όταν προσπάθησε να επιτεθεί, το έκανε χωρίς ιδέες μοιάζοντας εντελώς απροετοίμαστος να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτό έγινε γιατί ο προπονητής του πίστεψε ότι όντως ο πρωταθλητής έχει άλυτο επιθετικό πρόβλημα απέναντι σε μια κλειστή άμυνα.

Λάθος

Η περίπτωση μού θυμίζει μια ιστορία που έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης. Μια χρονιά που ήταν στον Ολυμπιακό όλοι έλεγαν ότι η ομάδα του έχει τεράστιες δυσκολίες να σκοράρει με σουτ τριών πόντων. Ο Ιωαννίδης, όχι μόνο δεν αντιδρούσε σε αυτήν την κριτική αλλά έδινε σε όλους δίκιο! Το αποτέλεσμα ήταν κάθε αντίπαλος να δίνει στους παίκτες του ευκαιρίες να σουτάρουν πίσω από τη γραμμή των (τότε) 6,25μ. Στο τελευταίο και πιο κρίσιμο ματς ο Ολυμπιακός κέρδισε το πρωτάθλημα επικρατώντας του ΠΑΟ χάρη σε μια βροχή από τρίποντα: είχε σκοράρει έτσι κι ο Θύμιος Μπακατσιάς που γενικά δεν έπαιρνε σουτ. Ο Ιωαννίδης έλεγε ότι πολλές φορές ο ευκολότερος τρόπος για να κερδίζεις είναι να κάνεις τον αντίπαλο να πιστεύει ότι έχεις πρόβλημα. Και να εκμεταλλεύεσαι αυτήν τη λανθασμένη πίστη του.