«Σεβόμαστε την απόφαση του Αρείου Πάγου αλλά ακριβώς στην περίμετρο που θα ορίσει», δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οπως είπε, η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη δεν έχει έως σήμερα καθαρογραφεί ούτε δημοσιευθεί επισήμως στην οριστική της μορφή.

Προσέθεσε ότι η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα, που απαιτούνται σε ζήτημα τέτοιας βαρύτητας, επιβάλλουν να αναμένουμε τη δημοσίευση του πλήρους σκεπτικού, την εξειδίκευση του τρόπου εφαρμογής της απόφασης και εν γένει την οριστική αποσαφήνιση των όλων πρακτικών παραμέτρων εφαρμογής της απόφασης, πριν από οποιαδήποτε επίσημη εκτίμηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συνεπώς, υπογράμμισε, θα ήταν πρόωρο και επισφαλές να προβούμε σε αριθμητικές ή οικονομικές αποτιμήσεις, χωρίς να διαθέτουμε πλήρη και ολοκληρωμένη εικόνα των νομικών και πραγματικών δεδομένων, προκειμένου να είναι δυνατή, αξιόπιστη, ακριβής και θεμελιωμένη η εκτίμηση για το ύψος των ποσών, που ενδέχεται να επηρεαστούν λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου αλλά και του τρόπου διαχείρισής τους.

Μετασχηματισμός της ΔΕΗ

Ωριμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της ΔΕΗ για τη δημιουργία mega data center στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου της Δυτικής Μακεδονίας. Και ήδη γίνονται επαφές με εταιρείες που θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν για την αποθήκευση των δεδομένων τους. Η επένδυση στη Δυτική Μακεδονία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να υλοποιείται έως το τέλος του 2026. Μάλιστα, εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει μια εθνική επένδυση υψηλής τεχνολογίας για τη χώρα.

Μείωση δημόσιου χρέους

Στα 362,8 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του 2025, μειωμένο κατά 2,15 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2024, που είχε διαμορφωθεί στα 364,95 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η μέση σταθμική διάρκεια του χρέους διαμορφώθηκε στα 18,37 έτη, ελαφρώς μειωμένη από τα 18,97 έτη του 2024, καθώς συνεχίζεται η εξόφληση παλαιότερων βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Ο Τραμπ προειδοποιεί, το βαρέλι σκαρφαλώνει

Η τιμή του πετρελαίου σκαρφάλωσε σε υψηλό εξαμήνου, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί ότι το Ιράν είχε το πολύ 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το Brent σκαρφάλωσε στα 72 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο περίπου 6% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το West Texas Intermediate το διαπραγματεύτηκαν κοντά στα 67 δολάρια.