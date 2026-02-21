Κρατά στα χέρια της τεράστια δύναμη στη διεθνή χρηματοπιστωτική και οικονομική σκηνή, αφού συμβάλλει στον καθορισμό του κόστους δανεισμού στην ευρωζώνη – κι όχι μόνο – καθορίζοντας τη ροή του χρήματος.

Ο λόγος για την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία σπούδασε νομικά κι έχει περάσει από θέσεις κλειδιά στη μακρά και πετυχημένη καριέρα της – από πρόεδρος στη δικηγορική εταιρεία Baker & McKenzie, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τώρα επικεφαλής της ΕΚΤ.

Η «Σιδηρά Κυρία» της ΕΚΤ αναμένεται μάλιστα να προκαλέσει ξανά αίσθηση με τις επιλογές της, αφού τώρα βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για πιθανή πρόωρη αποχώρηση από την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, όπως αναφέρουν διεθνή δημοσιεύματα.

Η ίδια, η οποία ανέλαβε καθήκοντα στην ΕΚΤ τον Νοέμβριο του 2019 αποχωρώντας από τη θέση της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν λήξει η θητεία της εκεί, φέρεται ότι εξετάζει να εγκαταλείψει την ΕΚΤ πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του 2027.

Το σκεπτικό είναι να επιτρέψει στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και στον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να βρουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα νέο επικεφαλής για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της ΕΕ. Η μη ανανεώσιμη θητεία της Λαγκάρντ λήγει κανονικά τον Οκτώβριο του 2027.

Η 70χρονη πρόεδρος της ΕΚΤ είχε συνδεθεί τους προηγούμενους μήνες με την ανάληψη υψηλόβαθμης θέσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η Λαγκάρντ μετά το σάλο που δημιουργήθηκε ανέφερε χθες Παρασκευή στη Wall Street Journal ότι το βασικό της σενάριο, όπως το χαρακτήρισε, είναι να ολοκληρώσει τη θητεία της στην ΕΚΤ. Αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα των FT.

Ο διορισμός της Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ είχε ανακοινωθεί το 2019 ύστερα από συμφωνία μεταξύ του Μακρόν και της τότε γερμανίδας καγκελαρίου Ανγκελα Μέρκελ. Είχαν συμφωνήσει τότε ότι η Γαλλίδα θα αναλάβει την ΕΚΤ και η γερμανίδα υπουργός Αμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα γινόταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.