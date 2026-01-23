Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος, φθορές σε δύο σταθμευμένα ΙΧ και τραυματισμό ενός άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βύρωνα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύπρου -στη συμβολή της με τη Βρυούλων- η οποία παρέμεινε κλειστή για περίπου μια ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε σε σταθμευμένο στα δεξιά του […]