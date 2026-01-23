Δημοφιλή
Τραγωδία στην Πέλλα: Νεκρή 59χρονη πεζή – Την παρέσυρε οδηγός αυτοκινήτου
Θανατηφόρα παράσυρση πεζής σημειώθηκε, στις 11.50 το πρωί, στη Σκύδρα, στο νομό Πέλλας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονη παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 59χρονη, η οποία κινούνταν πεζή. Σύμφωνα με το pellanews.gr, το δυστύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και Γεωργίου Δήμου Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί […]
Hellenic Train: Αλλαγές δρομολογίων στον Προαστιακό Πάτρας λόγω έργων – Ποια δεν θα πραγματοποιηθούν
Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, δεν θα γίνουν τα δρομολόγια 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 του Προαστιακού Πάτρας
Τροχαίο με ανατροπή οχήματος και τραυματισμό ενός άνδρα στον Βύρωνα – Προκλήθηκαν φθορές και σε δύο σταθμευμένα
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος, φθορές σε δύο σταθμευμένα ΙΧ και τραυματισμό ενός άνδρα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Βύρωνα. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κύπρου -στη συμβολή της με τη Βρυούλων- η οποία παρέμεινε κλειστή για περίπου μια ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε σε σταθμευμένο στα δεξιά του […]
Ο μεσογειακός τουρισμός «σπάει» την εποχικότητα
Αυξημένη επισκεψιμότητα σε προορισμούς όπως η Ελλάδα και η Ίμπιζα τον χειμώνα, χάρη στο ήπιο κλίμα και τις καλύτερες τιμές.
Αρχαιολογική ανατροπή στην Ιταλία: Βρέθηκε η Χαμένη Βασιλική του Βιτρουβίου
Στην ιταλική πόλη Φάνο, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα υπολείμματα μιας βασιλικής ηλικίας 2.000 ετών που αποδίδεται στον διάσημο Ρωμαίο αρχιτέκτονα και μηχανικό Βιτρούβιο. Πρόκειται για την πρώτη φυσική απόδειξη ενός κτιρίου που μπορεί να συνδεθεί με τον ίδιο τον συγγραφέα του μοναδικού σωζόμενου αρχιτεκτονικού έργου της κλασικής εποχής, του De Architectura. Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα ορθογώνιο […]