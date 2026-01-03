«Θα νόμιζε κανείς πως είναι ασφαλής εδώ, όμως αυτό τελικά είναι κάτι που μπορεί να συμβεί οπουδήποτε», δήλωσε συγκλονισμένος στα διεθνή πρακτορεία ένας 18χρονος που γνωρίζει καλά το μοιραίο μπαρ Le Constellation στο φημισμένο αλπικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Εκεί όπου η γιορτή και το πάρτι της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκαν μέσα σε λίγα λεπτά σε μια πρωτοφανή τραγωδία – με αρκετούς επιζήσαντες να περιγράφουν σκηνές πολέμου και τις μαρτυρίες τους να επιβεβαιώνονται και από σχετικά βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει.

Πρόκειται για το πλέον πολύνεκρο γεγονός που έχει σημειωθεί στην Ελβετία τα τελευταία τουλάχιστον 35 χρόνια και ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα μεταπολεμικά. «Πρόκειται για ένα δράμα ανυπολόγιστης έκτασης», δήλωσε ο πρόεδρός της Γκι Παρμελέν, ο οποίος ακύρωσε το προγραμματισμένο για την Πέμπτη πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ενώ κήρυξε πενθήμερο εθνικό πένθος.

Σημειώνεται ότι μέχρι χθες το βράδυ οι Αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νέους, που βρήκαν τον θάνατο από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που ξέσπασαν στο μπαρ περίπου μιάμιση ώρα μετά τα μεσάνυχτα και την αλλαγή του χρόνου, σε μια στιγμή που μέσα σε αυτό υπολογίζεται πως βρίσκονταν περισσότεροι από 300 άνθρωποι.

Ταυτοποίηση, το δεύτερο δράμα

Θεωρείται, ωστόσο, σχεδόν βέβαιο ότι ο αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω (η Ιταλία ισχυρίστηκε πως είναι ήδη 47), τόσο επειδή υπάρχουν αγνοούμενοι όσο και διότι πολλοί από τους 112 τραυματίες που έχουν μεταφερθεί και παραμένουν σε διάφορα νοσοκομεία βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας κυρίως βαρύτατα εγκαύματα.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται εντατικά η προσπάθεια ταυτοποίησης των θυμάτων, μια διαδικασία η οποία, εκτός από επώδυνη, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα. «Ο πρώτος μας στόχος είναι να αποκτήσουν όνομα όλες οι σοροί», δήλωσε ο δήμαρχος Νίκολας Φερό, για να προσθέσει: «Οι πληροφορίες αυτές είναι τόσο φριχτές και ευαίσθητες, που σημαίνει πως δεν μπορούμε να πούμε τίποτα στις οικογένειες προτού να είμαστε σίγουροι εκατό τοις εκατό».

Οπως ανέφερε από την πλευρά της η Μπεατρίς Πιού, γενική εισαγγελέας του (γαλλόφωνου) καντονιού Βαλέ στη Νοτιοδυτική Ελβετία – όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά σε υψόμετρο περίπου 1.500 –, έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα «προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν οι σοροί στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν». «Το έργο αυτό μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ, ζητώντας υπομονή από όλους. Κατά πρώτο λόγο από τους συγγενείς των θυμάτων και των αγνοουμένων (ανάμεσά τους και αρκετών παιδιών), που εξακολουθούν να αναζητούν εναγωνίως πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους, με τη βοήθεια και αρκετών ξένων πρεσβειών – κυρίως της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, αρκετοί πολίτες των οποίων βρίσκονταν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Τι έφταιξε;

Οσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, οι Αρχές θεωρούν ως πιο πιθανό το ανθρώπινο λάθος στη διάρκεια ενός σόου με πυροτεχνήματα – κάτι που είναι μεν συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ, αλλά αυτή τη φορά φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά στην οροφή και εκρήξεις, και μάλιστα σε τόσο λίγο χρόνο ώστε να προκληθεί πανικός και να περιοριστούν τα περιθώρια αντίδρασης. Παρ’ όλα αυτά, επισήμως δεν έχει αποκλειστεί ακόμη κανένα ενδεχόμενο και οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ εξετάζεται και το εάν το μπαρ τηρούσε τις προδιαγραφές ασφαλείας (έξοδοι κινδύνου κ.λπ.).