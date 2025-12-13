Επικαιρότητα

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο σήμερα στο Ντνίπρο, μεγάλη πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Η Ρωσία πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονατι οι διαπραγματεύσεις, που διεξάγουν οι Αμερικανοί στην προσπάθειά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Κίεβο […]