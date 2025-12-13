Δημοφιλή
Συνδικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού: Το «νομοθετικό κενό» που μπορεί να τινάξει τις κληρονομιές στον αέρα
Έρχεται «ηλεκτρονική» εποχή για τα μισθωτήρια από 1η Ιανουαρίου: Τι φοβούνται ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
Η νέα στρατηγική Τραμπ για την Ευρώπη
Χωριστές φορολογικές δηλώσεις για συζύγους: Τι κερδίζετε, τι χάνετε και πώς επηρεάζονται τα επιδόματα
Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν
Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας
Ζώδια: Αναλυτικές προβλέψεις για το 2026 – Τι φέρνουν οι μεταβολές σε Κρόνο, Ποσειδώνα, Ουρανό, Πλούτωνα και Δία
Γαλλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα γιγάντιο υποθαλάσσιο τείχος 7.000 ετών
Σοβαρές καταγγελίες στη Βρετανία για καθημερινές εξαφανίσεις αιτούντων άσυλο από τα ξενοδοχεία
Η «μαφία» του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη: Οι συλλήψεις, οι «κουμπαριές» και οι κομματικές αλληλοκατηγορίες
ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» για ανάρτηση στο Facebook: Δεν υπάρχει «πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών» και ανάγκη συγκέντρωσης ειδών για αυτά
«Αναφορικά με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) που αφορούν πρόσκληση για αποστολή ειδών για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά που φιλοξενούνται σε “πτέρυγα εγκαταλελειμμένων μωρών” του Γ.Ν.Μ. «Έλενα Ελ. Βενιζέλου» – «Αλεξάνδρα», σας γνωρίζουμε ότι στο Νοσοκομείο δεν φιλοξενούνται βρέφη πέρα από κάποιες ελάχιστες ημέρες όταν αυτό απαιτείται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες» […]
Σε νέες παραβιάσεις στο Αιγαίο προχώρησε η Τουρκία
Με αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72, η Τουρκία έκανε σήμερα Δευτέρα (08.12025) με προκλητικό τρόπο αισθητή την παρουσία της στο Αιγαίο πραγματοποιώντας τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών. Τρεις παραβιάσεις Ειδικότερα, το ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών σε περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου, όπως διευκρινίζει σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας […]
Παναθηναϊκός: Με Ταμπόρδα και Βιλένα στην αποστολή
Βασικά στελέχη ξεκουράζει ο Ράφα Μπενίτεθ για το παιχνίδι Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά (3/12, 19:30). Οι Τετέ, Τσιριβέγια και Πάλμερ – Μπράουν, έμειναν εκτός αποστολής, όπως και οι τραυματίες Πελίστρι, Λαφόν, Σάντσες, Κυριακόπουλος και ο τιμωρημένος Τουμπά. Στις επιλογές του τεχνικού των Πράσινων βρίσκεται τόσο ο Ταμπόρδα, όσο και ο Βιλένα. Η αποστολή […]
Μικρή γεύση από το Kia EV2
Η Kia κυκλοφόρησε τρεις εικόνες teaser όπου φανερώνουν τη σχεδιαστική του φίρμα, η οποία διαφέρει η έκδοση παραγωγής από το κόνσπεπτ.
Ουκρανία: Νέα πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στο Ντνίπρο – 4 νεκροί και 22 τραυματίες
Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν σε επίθεση με ρωσικό πύραυλο σήμερα στο Ντνίπρο, μεγάλη πόλη στην κεντροανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Η Ρωσία πολλαπλασιάζει τα πλήγματα στην Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονατι οι διαπραγματεύσεις, που διεξάγουν οι Αμερικανοί στην προσπάθειά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο ανάμεσα στο Κίεβο […]