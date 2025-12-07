Το στυλ «είμαι αθώα» κυκλοφορεί πολύ αυτές τις μέρες σε ποικιλία μοντέλων. Το υποστηρίζουν ανεξαιρέτως γούστου ή επιτυχίας μια influencer που ζητεί το δίκιο της σε υπόθεση revenge porn και η «αγρότισσα με Ferrari» που εξετάζεται ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μια με την ιδιότητα influencer ελληνικής κοπής έγινε εκατομμυριούχος κινούμενη 24/7 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δεύτερη, επιχειρηματίας προϊόντων ευεξίας και ομορφιάς με φυτικά συστατικά, αποκαλύφθηκε ότι ανέβαζε βίντεο με τις οδηγικές της ικανότητες σε σπορ πολυτελή αυτοκίνητα, έχοντας εισπράξει παράνομα μεγάλα ποσά από τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις.

Τα δύο πρόσωπα στην συνάντησή τους με τη Δικαιοσύνη υιοθετούν κανόνες ντυσίματος που εκπέμπουν ευπρεπή συμπεριφορά, μετριοφροσύνη, σεμνότητα και σεβασμό απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο όπου έχουν κληθεί να παρουσιαστούν. Υιοθετούν ενδυματολογικά σύνολα που δηλώνουν «είμαι αξιόπιστη». Το κλειδί είναι η διαχείριση του φαίνεσθαι. Με αυτό έρχονται αντιμέτωπες οι διασημότητες και ασκούνται στην ισορροπία του βλέμματος του θεατή: να μην τον ερεθίσουν αρνητικά, αλλά ούτε και να του προκαλέσουν ανία.

Οι κάμερες, τα μικρόφωνα και τα δίκτυα διάχυσης της πληροφορίας είναι στραμμένα απάνω τους. Στο πρόσωπό τους, στα μαλλιά τους, στο ντύσιμό τους, στην τσάντα τους, στα νύχια τους, στο μακιγιάζ τους. Το 3D Scanning της εικόνας τους δηλαδή έχει ολοκληρωθεί. Αν και οι κυρίες δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, ούτε συμμετείχαν σε κοινές εκδηλώσεις, ούτε αντιμετωπίζουν από την ίδια θέση τις νομικές εκκρεμότητές τους, υπάρχει μια κλωστή που κρέμεται από τα ρούχα τους και είναι αυτή που τις ενώνει. Στυλιστικά και μιντιακά.

Είναι, θα λέγαμε, η κλωστή που ξέφτισε από την κάπα της επιμελημένης αθωότητας την οποία «απογείωσε» η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου στα δικά της τρεξίματα στα αμερικανικά δικαστήρια το 2016, κάνοντας σχολή, τάση και κίνημα το λεγόμενο courtcore (δικαστικό στυλ) ή τη «σιωπηλή πολυτέλεια», ανανεώνοντας μια υποκατηγορία του ενδυματολογικού κώδικα που προσδιορίζει τις αυστηρές εμφανίσεις κατά απαίτηση συγκεκριμένων σοβαρών περιστάσεων. Οπως είναι οι εκκρεμότητες με τον νόμο και την τάξη.

Το να ξοδεύεις άφθονα χρήματα σημαίνει να περιποιείσαι τον εαυτό σου… ίσως περισσότερο από ό,τι χρειάζεται και σίγουρα περισσότερο από το συνηθισμένο. Η λέξη έχει μια έννοια υπερβολής, που συχνά συνδέεται με τις δαπάνες, αλλά ταιριάζει εξίσου και στον χρόνο, την ενέργεια ή την προσοχή. Σπατάλη σημαίνει να επιδοθείς σε κάποια πολύ ακριβή πολυτέλεια ή απόλαυση. Σπατάλη σημαίνει επίσης να επιδεικνύεις.

Το «ξοδεύειν» είναι ένα ρήμα που ταιριάζει στην κυρία με τη Ferrari. Το κόκκινο βερνίκι του μανικιούρ της πάνω στο τιμόνι του ακριβού αυτοκινήτου, οι αναρτήσεις της στο Instagram ως νέας επιχειρηματία που στηρίζει ένα μοντέλο οικονομίας που αντλεί από τη φύση και καταλήγει σε τέσσερις τροχούς, χειραψίες με πολιτικά πρόσωπα, πόζες ευχαριστηρίων με κοστούμια στα χρώματα που τα τελευταία χρόνια απέκτησαν ένα φορτισμένο πρόσημο για τις ενεργοποιημένες στην πολιτική γυναίκες με μετριοπαθείς απόψεις: Barbie Pink (ποντάρω σε γυναικεία ενδυνάμωση, σεζόν 2023), λευκό ιβουάρ (για να συνδεθώ με δημοκρατικά ιδεώδη, 2024), κόκκινο του πάθους (γιατί είναι διαχρονικό), μπλε ρουά (γιατί παραπέμπει στην απόχρωση του κομματικού λογοτύπου από όπου διεγράφη). Μια ακολουθία από δαπάνες χρόνου για την εξεύρεση χρημάτων. Ενα μοτίβο παρουσίασης και έκθεσης του εαυτού, διογκωμένου από υπέρμετρες φιλοδοξίες.