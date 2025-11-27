Αναρωτιέμαι αν στο μυαλό του Νεοέλληνα ταυτίζεται η έννοια του Ηγέτη μ’ αυτήν του «αγιοποιημένου παραταξιακού ήρωα» και του «θυσιασθέντος μάρτυρα κομματικής πίστης» ή του αρκεί να είναι [καλόκακος] διαχειριστής οικονομικών δεδομένων και πολιτικών συγκυριών.

Αν, σύμφωνα με τους οπαδούς των κομμάτων, ο Ηγέτης πρέπει να κάνει τα πλήθη να παραληρούν με βολικά ψέματα ή να λέει τη δυσάρεστη αλήθεια στους Ελληνες.

Αν θέλουμε να είναι «μία εικονική κατασκευή» των σπονσόρων και των image makers [ηγέτης από τα πάνω] ή ένας γνήσιος εκφραστής των προσδοκιών του λαού [ηγέτης από τα κάτω].

Αν λειτουργεί «σαν πατερούλης» σε λαϊκή δημοκρατία φοβισμένων υπηκόων ή σαν homme d’État σε συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία ελεύθερα σκεπτόμενων και δρώντων πολιτών.

Επειδή τελευταία όλοι αναζητούν το προφίλ του Ηγέτη που θα σώσει τη χώρα [;], αναρωτιέμαι τι αποτέλεσμα θα έδινε μία δημοσκόπηση με το ερώτημα:

Ποια [νομίζετε ότι πρέπει να] είναι τα ουσιαστικά προσόντα/προτερήματα του έλληνα ηγήτορα/αρχηγού;

Ενώ σε πολλά ερωτήματα η απάντηση μοιάζει αυτονόητη [έντιμος, συνεπής κ.λπ.], αν κοιτάξουμε την πολιτική μας ιστορία, μάλλον θα πρέπει να ανησυχούμε για τις απόψεις «του κοινού».

Δεν λέω, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον τα σύμβολα, τα μηνύματα, οι σημαίες, τα λάβαρα των κομμάτων. Ομως η μεγαλύτερη πολιτική αρετή παραμένει η ταπεινότητα του αρχηγού, η μη δολοφονία των θεσμών [ένεκα διαπλοκής και διαφθοράς] και η προσδοκία μιας νόμιμης διακυβέρνησης κι όχι η συνήθης, κατά το δοκούν και κατά περίπτωση, άσκηση της εξουσίας. Η μεγαλύτερη πολιτική αρετή παραμένει το να μη δέχεσαι να γίνεις – για λόγους ματαιοδοξίας – «ο άνθρωπος όλων των εποχών» [omnum horarum homo]. Πέραν δηλαδή των ιδεοληψιών, των καχυποψιών και των δοσοληψιών υπάρχει και η προσωπική πολιτική ηθική, η οποία πρέπει να καθοδηγεί τον Ηγέτη, ιδίως όταν δηλώνει ότι αναφέρεται στην Ιστορία.

Η Ιστορία δικαιώνει τις επιλογές των Ηγετών και η αγάπη του Λαού «στεφανώνει» την υστεροφημία τους.

Στην πρόσφατη πολιτική ιστορία υπήρξαν Μεγάλοι Ηγέτες με μεγάλη λαϊκή υποστήριξη και Μικροί ηγετίσκοι με λαϊκή αδιαφορία. Μεγάλοι Ηγέτες που ανέβασαν τη μικρή εποχή που έζησαν στο ύψος της ιστορικής ανάγκης και Μικροί ηγετίσκοι που τους τράβηξαν προς τα κάτω οι μικροί «φίλοι τους» και οι μικρότητές τους. Οι Μεγάλοι Ηγέτες δεν γίνονται σεβαστοί επειδή συνέγραψαν πονήματα ή βγαίνουν ωραία στο γυαλί ή εμφανίζονται ως απόγονοι/επίγονοι [sic] ιστορικών προσώπων, αλλά επειδή δεν εξαίρεσαν τον εαυτό τους από τα λάθη του κόμματός τους και τα πάθη του λαού και που δεν φοβήθηκαν να προχωρήσουν σε μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις για το κοινό καλό.

Η Ελλάδα της συνεχούς κρίσης έχει ανάγκη από Ηγέτες – πρότυπα, οι οποίοι θα αλλάξουν τη ρότα, και δεν συγκινείται από φράξιες και παρόλες.

Πάει ο νους σας σε κάποιον νέο πολιτικό;

ΥΓ: Η Δημοκρατία μας δεν έχει τόση χρείαν από χαρισματικούς, λαοφιλείς ή δημεγέρτες ηγέτες, όσο από Ηγέτες αξιών [ευθύνης, ειλικρίνειας, συνέπειας, πολιτικής αρετής].

ΥΓ2: Σχετικά με το «Κάτοπτρο ηγεμόνος», δηλαδή με τις συμβουλές που θα μπορούσε κάποιος [κι όχι βέβαια εγώ] να δώσει σ’ έναν Ηγέτη, χρήσιμο θα είναι ένα τρίπτυχο:

– εντιμότητα, ειλικρίνεια, διαφάνεια, λογοδοσία

– πολιτική στρατηγική, κομματική ομοιογένεια, ιδεολογική σαφήνεια

– επιλογή ανθρώπων με καθαρά χέρια και καθαρή σκέψη

ΥΓ3: Αν «ο ηγέτης από τα κάτω» λογοδοτεί στον λαό, αναρωτιέμαι, «ο ηγέτης από τα πάνω» σε ποιον άραγε δίνει λογαριασμό;

Ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης είναι πρώην υπουργός