Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η Αμερική κάνει πιο ευνοϊκούς τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη («απορρύθμιση») – και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε τα εκτελεστικά διατάγματα του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την ΤΝ και αποκάλυψε ένα «Σχέδιο δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη» που υπόσχεται να «άρει τα περιττά εποπτικά εμπόδια». Οταν ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς παρευρέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη στο Παρίσι τον Φεβρουάριο, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι η υπερβολική εποπτεία θα παραλύσει τον κλάδο τεχνητής νοημοσύνης τους.

Αλλά αυτή η αφήγηση απορρύθμισης παραβλέπει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν στην πραγματικότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν είναι η μόνη εποπτική αρχή. Υπάρχουν 50 κυβερνήσεις πολιτειών που μπορούν να νομοθετούν και να επιβάλλουν κανόνες όταν οι ομοσπονδιακές αρχές αρνούνται να ενεργήσουν, καθώς και ανεξάρτητα δικαστήρια που παρεμβαίνουν σε υποθέσεις που φέρονται ενώπιόν τους από ιδιώτες ή οντότητες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αποκεντρωμένο παζλ, όχι ένα ρυθμιστικό κενό. Δεδομένου ότι οι πολιτείες ανταγωνίζονται για επενδύσεις, οι αυστηροί κανόνες μπορούν να απομακρύνουν τις καινοτόμες εταιρείες. Μπορούμε να περιμένουμε την ίδια δυναμική με τη συνολική εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, εκτός εάν το Κογκρέσο επιλέξει νομοσχέδιο που θέτει μόνο βασικές γραμμές, επιτρέποντας στις πολιτείες να κάνουν περισσότερες ρυθμίσεις.

Επικριτές μπορεί να προειδοποιήσουν ότι μια τέτοια εποπτεία μπορεί να θέσει σε μειονεκτική θέση τις αμερικανικές εταιρείες σε σχέση με τους κινέζους ανταγωνιστές τους. Το Πεκίνο μπορεί πράγματι να κινηθεί γρήγορα: όταν αναδύεται χάος στην αγορά, οι Αρχές μπορούν να επιβάλουν σαρωτικούς ελέγχους με μικρή θεσμική αντίσταση. Και όταν η ανάπτυξη κλονίζεται υπό μεγάλες παρεμβάσεις, μπορούν εξίσου γρήγορα να χαλαρώσουν τους κανόνες για να προσελκύσουν πίσω τους επενδυτές.

Αλλά οι Αμερικανοί που δελεάζονται από την προσέγγιση της Κίνας θα πρέπει να θυμούνται την άλλη όψη του νομίσματος. Οπως αναλύω στο βιβλίο μου «High Wire: Πώς η Κίνα εποπτεύει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και διακυβερνά την οικονομία της», η κακή διαχείριση της πανδημίας Covid-19 από την Κίνα, η σαρωτική καταστολή του Διαδικτύου και η παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία από τις βαριές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ακινήτων αποτελούν έντονες υπενθυμίσεις ότι με τον συγκεντρωτισμό έρχονται και προκλήσεις.

Οπότε, όχι: Η Αμερική δεν απορρυθμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Αποκεντρώνει τη διακυβέρνησή της. Αυτή η πιο ακατάστατη, πιο θορυβώδης, πιο πλουραλιστική πορεία είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της συνταγματικής της τάξης και το θεμέλιο της εποπτικής της ανθεκτικότητας. Αντί να θεωρείται η αποκέντρωση ως τροχοπέδη στην καινοτομία, θα πρέπει να θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Αμερικής.

Η Αντζελα Χουιέ Ζανγκ είναι καθηγήτρια Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας